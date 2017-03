ARM mới đây đã giới thiệu cặp đôi chip xử lí/chip đồ họa mới dành cho di động là Cortex-A72/Mali T-880. Công ty thiết kế chip xử lí nổi tiếng trên đã tiếp tục giới thiệu chi tiết thêm về kiến trúc của Cortex-A72. Theo ARM, với những bổ sung mới trên con chip này, hiệu năng dự kiến sẽ cao hơn 20-60% so với con chip đang thống lĩnh thị trường hiện nay, con chip Cortex-A57 (hiện đang xuất hiện trong 2 smartphone đình đám HTC One M9 và Samsung Galaxy S6). Ngoài ra nó cũng tiết kiệm hơn tới 75% năng lượng so với người tiền nhiệm.

Con chip Cortext-A72 sẽ được xây dựng trên tiến trình 16-nm và sẽ cạnh tranh trực tiếp với những con chip di động mới ra mắt của Intel, vốn được xây dựng trên tiên trình 14nm, bao gồm cả con chip Intel Core-M (đã dược tích hợp vào chiếc Macbook 12 inch mới đây của Apple).

Theo những tấm hình bên dưới, bạn có thể thấy con chip ARM Cortex-A72 có thể lên đến xung nhịp cao nhất là 2.5Ghz và dễ dàng đánh bại đối thủ của nó là Intel Core M với lượng năng lượng tiêu thụ ít hơn khá nhiều.Nhưng đó chỉ mới là những con số lí thuyết mà thôi, tất cả còn phải qua kiểm chứng từ những thiết bị thực tế, chúng ta hãy cùng chờ xem ARM có tiếp tục dẫn đầu trong cuộc chiến chip xử lí trên di động nữa không nhé!

Sau đây là một số hình ảnh miêu tả về cấu trúc, hiệu năng và một số tính năng của con chip ARM Cortex-A72:



Biểu đồ so sánh hiệu năng giữa ARM Cortex-A72 và Intel Core-M



Những tính năng có mặt trên con chip ARM Cortex-A72



Hình ảnh mô tả mức độ tiêu thụ năng lượng qua từng thế hệ chip của ARM



Lợi ích của việc sử dụng vi cấu trúc trong thiết kế của Cortext-A72



Các so sánh khác vê hiệu năng giữa các con chip với nhau.

“Hãng ARM, têntiếng AnhlàAdvanced RISC Machines (ARM) Ltd., là một hãng thiết kếvi xử lýcó trụ sở ởnước Anh.Hãng này nổi tiếng với họ vi xử lýkiến trúc ARMđược dùng khá phổ biến trong cácứng dụng nhúngvà cácứng dụng cầm taynhờ vào đặc tính ưu việt là ít tiêu thụ điện năng. Hầu hết máyđiện thoại di độngvà máyPDAhiện nay đều có bộ xử lý trung tâm làvi xử lý ARM. “– Wikipedia

TRẦN SƠN – Theo Phone Arena