Archos vừa "trình làng" ngày hôm nay tới 5 mẫu thiết bị mới. Trong đó có hai thiết bị được coi như máy giải trí cầm tay với màn hình 2,8 inch (Archos 28 IT) và 3,2 inch (Archos 32 IT). Tiếp đó là một model có màn hình 4,3 inch (Archos 43 IT) và hai chiếc máy tính bảng đích thực có màn hình 7 (Archos 70 IT) và 10,1 inch (Archos 101 IT).

Tất cả các model này đều sử dụng vi xử lý ARM Coretex A8 nhưng khác nhau về tốc độ. Ở Archos 28 IT là 600 MHz, Archos 32 IT là 800 MHz, các model còn lại đều sử dụng vi xử lý tốc độ 1GHz.

Bảng giá và cấu hình các model mới của Archos. Ảnh: Engadget.

Một đặc điểm chung nữa ở các model được Archos là đều được tích hợp bộ đo gia tốc, màn hình cảm ứng điện dung, kết nối Wi-Fi và cổng USB. Ngoại trừ model 2,8 inch, tất cả các mẫu máy còn lại đều trang bị camera phía trước,

Hiện tại, các phiên bản mẫu mới chỉ chạy hệ điều hành Android 2.1 nhưng Archos khẳng định khi "lên kệ" chính thức vào khoảng từ giữa tháng 9 đến giữa tháng 10 tất cả sẽ được cài đặt hệ điều hành Android 2.2 mới nhất.

Archos 28 IT và Archos 32 IT sẽ ra mắt vào giữa tháng 9 tới với giá từ 99 và 149 USD tương ứng. Archos 43 IT, 70 IT và 101 IT sẽ ra mắt vào giữa tháng 10 tới đây với giá từ 199, 274 và 299 USD tương ứng.

Ảnh Archos 28 IT



































Ảnh Archos 32 IT



































Ảnh Archos 28 IT



















Ảnh Archos 70 IT và 101 IT







Archos 101 IT

Archos 70 IT

Theo Vũ Trần - Ảnh: Engadget (Sohoa)