Sau thành công "mở đường" của iPad, các nhà sản xuất bắt đầu quan tâm hơn đến thị trường tablet vốn bị lãng quên một thời gian dài. Một loạt công ty thông báo kế hoạch giới thiệu sản phẩm của mình vào dịp mua sắm cuối năm, trong đó máy tính bảng của hãng công nghệ Pháp là một trong những thiết bị được chờ đợi nhất.

iPad (trên) và Archos 101 nhìn từ phía trước.

Hiếm có sản phẩm nào trên thị trường có thể sánh với vẻ đẹp bên ngoài của iPad, do đó các "đối thủ" thường tập trung vào những đặc điểm khác có thể cạnh tranh. Phiên bản Archos 101 mới về VN có kích thước 10 inch như iPad nhưng dài hơn do tỷ lệ màn hình khác nhau (16:9 so với 4:3), mỏng và nhẹ hơn (12 mm, 480 g so với 13,4 mm, 730 g). Ngoài ra, Archos 101 được trang bị camera phía trước để thực hiện đàm thoại video qua dịch vụ VoIP như Skype hay Fring.

Archos 101 (dưới) dài hơn với các cạnh được bo tròn thanh mảnh.

Bên cạnh các kết nối thông dụng như Wi-Fi, Bluetooth, USB, Archos có thêm cổng HDMI để chia sẻ phim, hình ảnh ra màn hình lớn. Thay vì sử dụng SIM 3G, tablet này cung cấp một giao thức kết nối 3G qua Bluetooth hoặc USB. Archos tích hợp ổ cứng 16 GB và hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32 GB với tốc độ chip 1 GHz.

Archos hỗ trợ nhiều cổng kết nối.

iPad và Archos đều có màn hình cảm ứng điện dung nhưng việc duyệt web, phóng to, thu nhỏ trình duyệt trên sản phẩm của Apple nhạy và mượt hơn. Ngoài ra, iPad từ khi ra đời đã "làm mưa làm gió" trong mảng trò chơi với đồ họa đẹp và kho ứng dụng game phong phú.

Lợi thế của tablet đến từ Pháp chính là khả năng hỗ trợ Flash, phù hợp xem phim HD nhờ tỷ lệ màn hình 16:9, loa ngoài cho âm thanh to hơn và có tới 70% ứng dụng miễn phí do sản phẩm chạy hệ điều hành Android 2.2 Froyo. Việc trao đổi dữ liệu cũng dễ dàng như trên laptop trong khi nếu dùng iPad, người sử dụng phải đồng bộ hóa với iTunes. Sản phẩm dự kiến sẽ được bán ở VN từ 15/11 với giá 9,7 triệu đồng còn giá iPad 3G bản 32 GB trên thị trường là 17 triệu đồng.

Theo Châu An (VNE)

Ảnh: Kiên Cường - Mã Siêu