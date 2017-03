Thông tin trên vừa được hãng nghiên cứu thị trường IDC công bố. Theo đó, số lượng thiết bị thông minh bán ra trong năm 2012 trên toàn cầu đạt con số 1,2 tỷ thiết bị, tăng 29,1% so với năm 2011. Doanh thu đạt được từ thị trường này trong năm 2012 là 576,9 tỷ USD.



Thống kê của IDC được tính toán dựa trên lượng tiêu thụ của máy tính bảng, smartphone, máy tính để bàn và laptop.

Hơn 1 tỷ thiết bị thông minh đã được bán ra trong năm 2012



Lượng tiêu thụ của máy tính bảng góp phần lớn vào sự tăng trưởng này, vpowis 128 triệu thiết bị được bán ra trên toàn cầu, đạt mức tăng trưởng lên đến 78,4% so với năm trước đó. Sự tăng trưởng về lượng tiêu thụ của máy tính bảng trong năm qua nhờ vào sự xuất hiện ngày càng nhiều của những mẫu máy tính bảng giá rẻ như Kindle Fire của Amazon hay Nexus 7 và Nexus 10 của Google…



IDC dự đoán máy tính bảng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy cao mức tiêu thụ của thiết bị kết nối thông minh trong năm 2013 này, ước tính sẽ tiếp tục tăng 48,7% so với năm 2012.



Mặc dù có mức tăng trưởng lớn về lượng tiêu thụ, nhưng máy tính bảng không phải là loại thiết bị được tiêu thụ nhiều nhất trong năm qua, mà smartphone mới là lợi thiết bị kết nối thông minh được bán nhiều nhất trong năm 2012. Ước tính 722 triệu smartphone đã được tiêu thụ trên toàn cầu vào năm ngoái, tăng 46,1% so với năm 2011 và dự kiến lượng tiêu thụ sẽ tiếp tục tăng 27,2% trong năm 2013 này.



Số lượng tiêu thụ của smartphone còn lớn hơn số lượng tiêu thụ của cả máy tính bảng, máy tính để bàn lẫn laptop cộng lại.



Apple và Samsung vẫn tiếp tục là 2 hãng sản xuất đứng đầu trong lĩnh vực thiết bị kết nối thông, trong đó Samsung dẫn đầu với 21,2% thị phần còn Apple đứng thứ 2 với 20,3% thị phần.



Mặc dù chiếm thị phần nhỏ hơn nhưng Apple mới là hãng có doanh thu lớn hơn, chiếm đến 30,7% tổng doanh thu của thị trường thiết bị kết nối thông minh trong quý IV/2012, trong khi đó Samsung chỉ chiếm 20,4% doanh thu. IDC ước tính doanh số của thiết bị kết nối thông minh trong quý IV/2012 đạt 168 triệu USD, với 378 triệu thiết bị được tiêu thụ.



Báo cáo của IDC cũng cho thấy Apple tiếp tục thống trị trên thị trường máy tính bảng với bộ đôi sản phẩm iPad và iPad mini. Trong quý IV/2012, Apple đã tiêu thụ được 22,9 triệu máy tính bảng, chiếm đến 43,6% thị phần, so với Samsung xếp thứ 2 chỉ tiêu thụ được 7,9 triệu máy, chiếm 15,1% thị phần.



Trong khi thị trường thiết bị di động (smartphone và máy tính bảng) đang đạt được những bước tăng trưởng nhanh chóng trong thời gian qua thì thị trường máy tính cá nhân (máy tính để bản và laptop) lại tiếp tục chững lại. Trong năm 2012, lượng tiêu thụ máy tính để bàn đã giảm 4,1% so với năm 2011, với chỉ 148,4 triệu máy được bán ra trên toàn cầu. Thị phần laptop cũng ghi nhận sự sụt giảm 3,4% trong năm 2011, với chỉ 202 triệu máy được bán ra.



IDC dự đoán thị phần của máy tính bảng sẽ sớm vượt qua thị phần của máy tính để bàn và laptop trong 2 năm tiếp theo. Đến năm 2017, số lượng thiết bị kết nối thông minh sẽ đạt mức tiêu thụ 2,25 tỷ máy, đạt doanh thu 814,3 tỷ USD. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào các thị trường đang phát triển, như Ấn Độ hay khu vực Đông Nam Á, nơi người dùng đã bắt đầu bỏ nhiều tiền hơn để sở hữu smartphone và máy tính bảng.



Bảng chi tiết lượng tiêu thụ các thiết bị kết nối thông minh trong năm 2012 và ước tính năm 2017 (đơn vị triệu máy):





Loại thiết bị Tiêu thụ 2012 Thị phần Ước tính tiêu thụ 2017 Ước tính thị phần 2017 Tăng trưởng 2012-2017 Máy tính bàn 148,4 12,4% 141,0 6,0% -5,0% Laptop 202,0 16,8% 240,9 11,0% 19,3% Máy tính bảng 128,3 10,7% 352,3 16% 174,5% Smartphone 722,4 60,1% 1.516 67% 109,9%











Tổng cộng 1.201,1 100% 2.250,3 100% 87,3%





Theo T.Thủy (Dân trí)