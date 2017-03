Ảnh minh họa.

Và theo thông tin mới nhất mà trang Apple Insider vừa tiết lộ thì “Quả táo” sẽ bắt đầu phát hành mẫu MacBook Air mới với màn hình Retina trong quý 3 năm nay.



Những tin tức rò rỉ lúc trước từng cho biết Apple sẽ trình làng dòng MacBook mới vào tháng Sáu, với thiết kế gần như không thay đổi so với các phiên bản trước đó.



Hồi tuần trước, hãng này còn tiến hành hạ giá bán cũng như tăng cường đôi chút cho cấu hình của mẫu MacBook Pro Retina.



Tuy nhiên, khi đó thì sản phẩm máy tính MacBook Air đã không được Apple “đoái hoài.”



Nay, với thông tin mới nhất do Apple Insider cung cấp thì những người yêu mến dòng máy tính MacBook Air đã có thể hy vọng về phiên bản mới có màn hình chất lượng hơn nhiều so với trước./.