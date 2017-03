“Có một số dấu hiệu từ các nhà sản xuất linh kiện đối tác của Apple cho thấy có khả năng Apple sẽ trình làng ‘iPad 2 Plus’, thế hệ máy tính bảng tiếp theo vào cuối năm nay” - Craig Berger, chuyên gia kinh tế của hãng phân tích thị trường FBR cho hay. Berger khẳng định nhiều nguồn tin đã tiết lộ với mình điều này.





Berger cũng khẳng định, không có nhiều sự khác biệt về cấu hình và thiết kế trên iPad 2 Plus so với iPad 2, ngoại trừ việc Apple sẽ thay đổi độ phân giải cho màn hình của iPad 2 Plus, từ mật độ điểm ảnh 132 pixel/inch (ppi), lên khoảng 250-330 ppi cho iPad 2 Plus. Tuy nhiên, con số này vẫn nhỏ hơn mật độ điểm ảnh 332 ppi của iPhone 4 hiện tại.

iPad 2 Plus là phiên bản nâng cấp của iPad 2?

Berger dự đoán, thế hệ máy tính bảng tiếp theo này của Apple dự kiến sẽ ra mắt trong quý IV/2011, trước dịp Giáng sinh và lễ mua sắm trong năm, là thời điểm thích hợp để Apple ra mắt sản phẩm mới và hút được nhiều khách hàng hơn.





Tuy nhiên, bản thân Berger cũng muốn có những xác nhận chính thức từ các bên liên quan, nhất là từ các hãng sản xuất linh kiện đối tác của Apple, hơn là những “nguồn tin thân cận dấu tên”:





“Mặc dù đây là một thông tin rất thú vị, nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi những bàn luận và xác nhận chính thức từ các bên có liên quan để có thể hoàn toàn tin tưởng vào sự ra đời của iPad 2 Plus” - Craig Berger cho biết.





Về iPad 2, Berger cho biết Apple đã tăng lượng sản xuất từ 8,5 triệu sản phẩm vào tháng trước, lên 10,8 triệu sản phẩm trong tháng này. Berger dự đoán Apple có thể sẽ tiêu thụ tối đa 10 triệu chiếc trong quý II và 16,5 triệu chiếc iPad 2 trong quý III năm nay.





Đây không phải là lần đầu tiên có thông tin về sự ra đời của iPad thế hệ mới ngay trong năm này. Theo John Gruber, phóng viên công nghệ nổi tiếng, người thường xuyên theo dõi các động tĩnh của Apple, cũng như những nguồn tin dấu tên cũng đã khẳng định với hãng tin Reuters và trang mạng DigiTimes về việc “quả táo” có thể sẽ ra mắt của phiên bản iPad mới trong năm nay.





Vẫn như mọi khi, bất kỳ tin đồn nào về sự tồn tại sản phẩm mới của Apple luôn khiến giới công nghệ xôn xao bàn tán, trong khi Apple vẫn giữ sự im lặng quen thuộc của mình.





Theo T.Thủy (Dân trí / IBT/Techradar)