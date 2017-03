Cũng theo Digitimes, tất cả các thiết bị này của Apple sẽ được trang bị tấm nền LTPS và sẽ có 3 hãng cung cấp các tấm nền này bao gồm Japan Display, Sharp và LG Display. Trong đó nguồn cung cho iPhone 6S sẽ đến từ Japan Display và LG Display, trong khi iPhone 6S Plus và iPhone 6C sẽ đến từ Japan Display, Sharp và LG Display.

Về phần sản xuất, iPhone 6c có thể do hãng Wistron sản xuất, còn với iPhone 6s và 6s Plus sẽ do Foxconn sản xuất. Tất cả các phiên bản iPhone mới này cũng sẽ được trang bị kính Corning Gorilla Glass, iPhone 6s, 6s Plus sẽ sử dụng chip A9 và iPhone 6c thì dùng chip A8 tương tự như iPhone 6 hiện nay. Và dĩ nhiên, tất cả các thiết bị này sẽ được trang bị kết nối NFC và công nghệ quét dấu vân tay.

Vào khoản tháng 01/2015 vừa qua, nhiều tin đồn cho rằng trong năm 2015 này, Apple sẽ phát hành một thiết bị 4 inch có giá rẻ, có vẻ như những dự đoán này sắp thành sự thật và thiết bị giá rẻ đó có thể chính là iPhone 6c.

TRẦN LÂM - Theo Digi Times