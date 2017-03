Vì thế, giới phân tích đều cho rằng, trong cơn bão kinh tế, Apple có thể sẽ giảm giá cho các dòng máy tính Mac của mình.

Theo thông tin từ trang AppleInsider, trong vài tháng tới, Apple sẽ tung ra một vài model laptop MacBook 13 inch và iMac giá rẻ. Hiện giá bán của máy tính MacBook vẫn cao chót vót, thấp nhất là 999 USD, còn iMac có giá khoảng 1.199 USD.

Áp lực đang đè nặng lên vai Apple khi mà người tiêu dùng đang muốn thắt chặt hầu bao do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tổng doanh số của Mac trong quý I năm nay đã giảm 3% so với năm ngoái. Lợi nhuận của Apple trong 3 tháng đầu năm nay chủ yếu đều từ iPhone và iPod. Theo dự đoán của công ty nghiên cứu thị trường Technology Business Research, sản lượng máy tính Mac trong nửa cuối năm nay sẽ không tăng, trong khi đó, lợi nhuận sẽ giảm mạnh do người dùng tìm mua những PC giá rẻ sắp ra mắt của Apple.

Netbook là mặt hàng bán chạy nhất trong thời điểm hiện nay bởi giá thành rẻ, đáp ứng được nhu cầu lướt web của người dùng. Cho đến lúc này, sản lượng netbook đã tăng 68,5%. Và, dự đoán, thị trường laptop mini giá rẻ này sẽ tiếp tục sôi động cho đến hết năm nay. Trong khi đó, thị trường PC sẽ giảm khoảng 9,5%.

Thị trường netbook sôi động với các hãng sản xuất máy tính lớn nhỏ đều đã tham gia, chỉ duy nhất Apple chưa có động tĩnh gì cho dù đã xuất hiện hàng loạt tin đồn xung quanh chiếc netbook bí mật của hãng này. Một nhà lãnh đạo của Apple từng có ý chê bôi netbook. Ông này cho rằng, netbook vừa có bàn phím nhỏ tí khó sử dụng, phần mềm lại kém cỏi, phần cứng yếu ớt và đặc biệt màn hình nhỏ xíu.

Mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng, cơn sốt netbook sẽ nhanh chóng trôi qua trong năm tới khi nền kinh tế bắt đầu phục hồi và người dùng sẽ chi nhiều tiền hơn cho các thiết bị điện tử.