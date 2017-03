Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Hiện vẫn chưa rõ loại thiết bị nào của “Quả táo” cần sử dụng loại màn này, song nguồn tin trên khẳng định, thiết bị đó sẽ sớm xuất hiện trên thị trường vào năm 2012.



Dựa trên nguồn tin thu được từ đối tác nguồn cung Far Eastern của Apple, trang macotakara.jp cho hay, Hitachi Displays, Ltd. và Sony Mobile Display Corporation đã bắt đầu quá trình chuyển giao loại màn hình nói trên cho phía Apple.



Sự phối hợp giữa Hitachi Displays, Ltd. và Sony Mobile Display Corporation cùng với Toshiba Mobile Display Co., Ltd hứa hẹn sẽ tạo nên một thế lực “Màn hiển thị Nhật Bản” vào mùa Xuân năm sau.



Trước đó, Nhật báo Phố Wall đã tiết lộ rằng, hãng Sharp cũng đang sản xuất màn hình cho iPad 3 ở nhà máy Kameyama số 2 tại trung tâm Nhật Bản.



Được biết, Apple đã đầu tư một lượng vốn hỗ trợ không nhỏ vào các nhà máy của Sharp, nhằm chung tay với hãng này để nâng cao khả năng sản xuất loại màn hình LCD IGZO (indi, gali, kẽm) cho thế hệ iPhone và iPad kế tiếp.



Với loại màn hình LCD mang công nghệ IGZO đột phá này, thiết bị của Apple sẽ có thiết kế mỏng hơn, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn như loại màn OLED nhưng lại tiết kiệm chi phi hơn.



Cùng với đó, trang macotakara.jp cho biết thêm Apple cũng đang tích cực phát triển công nghệ hiển thị hoàn toàn khác biệt trên phiên bản máy tính bảng iPad 4./.

