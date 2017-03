Apple iPad là sản phẩm mới nhất của "Quả táo". Ảnh: Reuters.

Model sử dụng màn hình cảm ứng điện dung 9,7 inch, vi xử lý Apple A4 tốc độ 1GHz, pin theo máy có thể sử dụng 10 giờ và một tháng ở chế độ stanby.

Máy có các dung lượng 16, 32 và 64GB, đi kèm là dock kết nối, một loa ngoài, một microphone, Bluetooth và Wi-Fi chuẩn n, iPad cũng hỗ trợ chế độ xoay màn hình và la bàn số. Máy có bàn phím rời bên ngoài.

Apple iPad có thêm phiên bản hỗ trợ kết nối 3G, hiện giá bán với dịch vụ đi kèm dành cho mạng AT&T tại Mỹ là 14,99 USD cho 250MB dung lượng sử dụng hoặc 29,99 USD với dung lượng không hạn chế trong một tháng.

iPad được đồn thổi nhiều năm nay. Ảnh: Reuters.

Giá bán Apple iPad gồm 449 USD cho bản 16GB, 599 USD cho bản 32GB và 699 USD cho model 64GB. Nếu thêm 3G, mỗi model phải trả thêm 130 USD, như vậy phiên bản đầy đủ kết nối, bộ nhớ lớn sẽ là 829 USD với dung lượng 64GB và 3G. Bản Wi-Fi thường sẽ bán ra trong vòng 60 ngày tới, còn bản 3G sẽ có mặt 90 ngày nữa.

Khai mạc vào lúc 1 giờ đêm qua (theo giờ Hà Nội), sự kiện "Come See Our Latest Creation" của Apple được chờ đợi rất nhiều, các tin đồn đều cho rằng Apple sẽ trình làng một chiếc máy tính bảng cộng với các thay đổi về phần mềm cho iPhone, MacBook...



Apple công bố những kết quả kinh doanh ấn tượng. Ảnh: Getty.

Sự xuất hiện của Steve Jobs, giám đốc điều hành Apple, người được xem là "linh hồn" trong các thiết kế của "Quả táo" được người yêu "Táo" chờ đợi. Người đứng đầu hãng công bố, Apple đã bán được chiếc iPod thứ 250 triệu, có 284 cửa hàng bán lẻ và 50 triệu người đã tham quan hệ thống này.

App Store của iPhone cũng đạt được những thành công rực rỡ với hơn 140.000 ứng dụng và 3 tỷ lượt tải. Hãng đã có một quý kinh doanh đầy thắng lợi với doanh thu quý IV/2009 lên tới hàng tỷ USD.

Tuy nhiên, điều mà Steve Jobs làm những người dự khán đêm qua sững sờ chính là iPad. Xuất hiện với chiếc máy tính bảng, sản phẩm được chờ đợi nhất, người đứng đầu Apple đã gây bất ngờ bởi thiết kế iPad khác nhiều so với các model trên Internet.

Các mức giá của iPad. Ảnh: AP.

Ngoài ra, máy cũng có bộ nhớ không lớn, đường viền hơi dày, nhưng bù lại có thể chạy được các ứng dụng của iPhone, màn hình cảm ứng đa điểm giống chiếc di động của mình. Đây cũng là model đầu tiên sử dụng chip xử lý Apple A4 do hãng thiết kế. iPad đồng bộ với máy tính qua iTunes, tải phần mềm qua kết nối không dây và sẽ có lựa chọn phiên bản 3G.

Cùng với iPad, "Quả táo" cũng trình làng bộ công cụ phát triển phần mềm tiếp theo cho iPhone mang tên SDK 3.2. Các ứng dụng được tạo ra vừa có thể chạy trên di động vừa sử dụng với chiếc máy tính bảng mới của hãng.

Cùng với iPad, Apple phát triển hệ thống các ứng dụng đi kèm. Ảnh: Getty.

Sản phẩm mới cuối cùng mà Apple giới thiệu đêm qua là iWork dành cho iPad với thiết kế giống bản cho máy Mac, nhưng hỗ trợ cảm ứng đa điểm. Ngoài ra, hãng cũng phát hành bộ phần mềm văn phòng Apple iWork 2010 cho máy tính.

Như vậy, Apple đã không ra mắt hệ điều hành iPhone 4.0, nâng cấp dòng MacBook mới, iPad chính là nhân vật ấn tượng nhất. Kể từ CES 2010 khác mạc đầu tháng này, máy tính bảng liên tục được nhiều nhà sản xuất giới thiệu với đủ các loại cấu hình khác nhau, đây là thiết bị được dự đoán sẽ "sốt" trong năm 2010.

Ảnh: Reuters, AP, Getty

Theo Quốc Huy (Sohoa)