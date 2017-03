Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Website Digitimes (Đài Loan) đưa tin, hành động giảm sản lượng của Apple là nhằm tập trung vào máy tính bảng thế hệ mới dự kiến ra mắt đầu năm 2012. Samsung và Sharp đã chuyển tấm nền của iPad 3 từ tháng 10.



Hai doanh nghiệp Wintek và TPK Holding (đều của vùng lãnh thổ Đài Loan) có nhiệm vụ cung cấp thiết bị điều khiển cảm ứng cũng bắt đầu chuyển hàng trong tháng 11.



Máy tính bảng thế hệ thứ 3 của Apple được dự đoán có màn hình độ phân giải lên đến 2.048 x 1.536 pixel, cao hơn cả chuẩn Full HD trên các loại TV hiện nay (1.920 x 1.080 pixel).



Với kích cỡ giữ nguyên 9,7 inch, lượng điểm ảnh của iPad 3 đạt khoảng 264 ppi (pixel per inch), hơn hẳn các máy tính bảng dùng Android khác như Galaxy Tab 10.1 hay Motorola Xoom (150 ppi) và gấp đôi so với iPad 2 (132 ppi).



iPad hiện vẫn thống trị thị trường máy tính bảng với lượng máy bán ra cao hơn nhiều so với tổng số máy tính bảng Android. Trong quý 3 vừa qua, Apple bán được 11 triệu sản phẩm và sẽ nâng doanh số iPad trong quý 4 lên 15-16 triệu chiếc./.

Theo Anh Quân (TTXVN/Vietnam+)