Trích dẫn những nguồn tin am hiểu vấn đề, tờ WSJ khẳng định gã khổng lồ công nghệ Mỹ đang trong quá trình đặt hàng các đối tác cung ứng của công ty để có được những tấm màn hình lớn hơn so với loại màn hình hiện đang được sử dụng trên những phiên bản iPhone hiện tại. Những tấm màn hình mới có kích cỡ tối thiểu là 4 inch, lớn hơn so với loại màn hình 3,5 inch được sử dụng trên iPhone kể từ lần ra mắt đầu tiên của chiếc điện thoại đình đám này trong năm 2007.

iPhone thế hệ mới sẽ được trang bị màn hình lớn 4 inch?

Tờ WSJ cũng nhấn mạnh thêm rằng việc sản xuất loại màn hình mới cho iPhone có thể sẽ tăng tốc vào tháng tới. Những bản báo cáo gần đây nhất đều cho rằng Apple sẽ trình làng chiếc iPhone kế tiếp vào đầu mùa thu, khoảng tháng 9 hoặc tháng 10. Một ngày nào đó trong tháng 10 sẽ phù hợp với màn ra mắt của iPhone 4S hồi năm ngoái.





Màn hình lớn hơn có thể là một dấu hiệu cho thấy rõ Apple đang nỗ lực hết sức mình để bám đuổi với các đối thủ sử dụng nền tảng Android của Google, đặc biệt là Samsung. Nhà sản xuất điện tử Hàn Quốc đã gặt hái được những thành tích ấn tượng về doanh số bán hàng và thị phần thị trường trong năm qua. Hầu hết các bản báo cáo nghiên cứu hiện nay đều chứng minh Samsng là nhà sản xuất điện thoại di động và smartphone hàng đầu thế giới.





Một số nguồn tin của tờ WSJ cho hay Apple được cho là đã đặt hàng loại màn hình mới này từ một vài nhà sản xuất bao gồm LG, Sharp và Japan Display, một công ty mới được thành lập bởi chính phủ Nhật và ba công ty khác.





Những mẫu smartphone mới nhất đang ngày càng tăng dần lớn về kích cỡ màn hình. Sự thay đổi này khiến chúng trở nên trông giống với những chiếc máy tính bảng mini. Gần đây, Samsung đã trình làng chiếc điện thoại Galay S III mới của hãng với màn hình "khủng" 4,8 inch. Đây là một trong những chiếc smartphone có màn hình lớn nhất trên thị trường. Đáng chú ý là sản phẩm Galaxy Note của Samsung đang được bày bán dưới danh nghĩa một chiếc điện thoại. Tuy nhiên, với việc sở hữu màn hình có kích cỡ lên đến 5,3 inch, Galaxy Note thực sự lớn hơn rất nhiều các loại điện thoại mà gần với máy tính bảng hơn.





Nobuo Kurahashi, chuyên gia phân tích tại Mizuho Investors Securities trả lời phỏng vấn của tờ WSJ rằng việc sử dụng màn hình lớn hơn không nhất thiết phải là một phản ứng của Apple nhằm cạnh tranh với các đối thủ của công ty này. Nobuo Kurahashi chỉ ra rằng kích cỡ màn hình không phải là một tính năng được xác định của điện thoại. Nhà phân tích này nhấn mạnh thị trường smartphone đang trở nên đa dạng nhưng iPhone vẫn đang thiết lập những việc phải làm.

Theo Võ Hiền (Dân trí / Cnet)