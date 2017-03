Tháng 6 năm ngoái, Apple đã lần đầu tiên tuyên bố tạm hoãn phát hành iPhone 4 phiên bản trắng với lý do “Phiên bản màu trắng của iphone 4 gặp phải nhiều vấn đề về sản xuất hơn dự kiến, do vậy sẽ không được xuất hiện cho đến tận cuối tháng 7”. Kèm theo đó, Apple trấn án người dùng rằng phiên bản màu đen của iPhone 4 không hề gặp vấn đề tương tự.



Tuy nhiên, 1 tháng sau, Apple lại một lần nữa cáo lỗi cùng người dùng khi cho biết vẫn chưa thể ra mắt iPhone 4 với lý do tương tự, kèm theo lời hẹn đến cuối năm.



Và bắt đầu từ đây, Apple đã bắt đầu ít đả động lẫn tung ra những quảng cáo và hình ảnh liên quan đến iPhone 4 phiên bản trắng.



Cho đến cuối năm 2010, Apple lại tiếp tục làm thất vọng những người yêu mến mình, khi lần thứ 3 lỗi hẹn, kèm theo lời hứa sẽ cho ra mắt sản phẩm vào mùa xuân năm 2011.



Những hình ảnh này chỉ còn là "quá khứ" trên trang chủ của Apple

Tuy nhiên, kèm với lời hứa đó, Apple lại “ngấm ngầm” gỡ bỏ đi mọi hình ảnh quảng cáo của iPhone phiên bản trắng và những thông tin liên quan trên trang chủ. Ngay cả khi sử dụng chức năng tìm kiếm của website cũng không thể tìm được những thông tin này. Thay vào đó, Apple lại giới thiệu mẫu vỏ mới, đầy màu sắc, cho phép biến đổi iPhone đen cổ điền thành màu sắc mà người dùng yêu thích.

Quảng cáo mẫu vỏ mới để thay đổi màu sắc trên iPhone

Dường như, sự kiên nhẫn của người sử dụng đã đến giới hạn, họ cho rằng không có lý do gì để chờ đợi 1 sản phẩm đã lỗi hẹn quá lâu nhưng lại không có gì khác biệt, ngoài… lớp vỏ màu trắng.