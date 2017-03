Các chuyên gia phân tích tại Barclays cho biệt tốc độ tăng trưởng của phablet sẽ rơi vào khoảng 70%/năm trong 3 năm sắp tới và tạo ra một thị trường mới với tổng giá trị lên tới 135 tỷ USD vào cuối năm 2015, tương đương với gần 402 triệu thiết bị được tới tay người dùng.



Con số trên gần gấp 3 lần lượng iPhone bán ra trong năm 2012, đây quả là một sân chơi đầy tiềm năng cho bất cứ nhà phát triển di động nào. Thực tế cho thấy một vài “đại gia” di động đã tham gia ngay từ những ngày đầu tiên như Samsung, HTC hay Huawei. Trong thời gian sắp tới, chúng ta sẽ còn được thấy nhiều cái tên khác xuất hiện như Lenovo, Sony hay LG. Tuy vậy, có vẻ như Apple sẽ không nằm trong số đó.



Sự bùng nổ của Phablet



Tiếp nối sự thành công đầy bất ngờ của Galaxy Note với gần 10 triệu thiết bị được bán ra trên thị trường, phiên bản Note II của Samsung cũng mang lại cho hãng này những tin tức vô cùng hứa hẹn khi chỉ sau 3 tháng ra mắt, 5 triệu chiếc Note II cũng đã “bay” khỏi gian hàng.

Galaxy Note II hứa hẹn mang lại nhiều thành công hơn nữa cho Samsung.

Trái với những dự đoán ban đầu về một chiếc điện thoại “cồng kềnh”, không thể cho vào trong túi, thị trường phablet lại đang phát triển mạnh hơn bao giờ hết. Từ ZTE và Huawei của Trung Quốc, HTC và Lenovo của Đài Loan, LG của Hàn Quốc hay Vizio của Mỹ cũng tuyên bố sẽ sớm tung ra các sản phẩm phablet của riêng mình. Rất có thể năm 2013 sẽ là “Năm của Phablet”, dưới đây là một vài lý do cho xu hướng này.



Khách hàng cần một thiết bị có thể làm được tất cả mọi việc



Trên tờ thời báo Ấn Độ, một sinh viên cho biết: "Trước đây tôi từng sử dụng một smartphone cho việc liên lạc và một chiếc tablet cho việc giải trí. Tuy nhiên, việc mang theo cả 2 thiết bị này cùng một lúc là điều bất khả thi, đó là còn chưa kể tới các lý do an toàn khác, vì thế phablet là một lựa chọn hợp lý hơn cả.”

Rõ ràng, tại các nước đang phát triển, khi mà ngân sách chi tiêu cho công nghệ còn hạn hẹp, việc đầu tư tiền bạc cho 2 thiết bị khác nhau không phải là một giải pháp tốt cho nhiều khách hàng. Thay vào đó, việc bỏ ra số tiền bằng một phần hai cho một sản phẩm duy nhất nhưng có thể thực hiện được toàn bộ các tác vụ cần thiết sẽ mang lại lợi ích cao hơn. Giá của một chiếc phablet “bình dân” tại Ấn Độ chỉ xấp xỉ 110 USD, chắc bạn cũng hiểu tại sao phblet lại nhận được sự ưu ái của người dân tại quốc gia này.

Trong một cuộc khảo sát mới đây nhất, lượng thời gian mà người Mỹ dành cho cuộc gọi trung bình khoảng 2h mỗi ngày, đứng thứ 4 sau lướt web, mạng xã hội và giải trí (âm nhạc, game…). Như vậy có thể nói, khách hàng dường như đang dần quên đi tại sao loài người lai phát minh ra điện thoại, với họ, giờ đây điện thoại đồng nghĩa với thiết bị giải trí.



Nói đến giải trí, chúng ta không thể không nói tới những trải nghiệm của người dùng. Và màn hình càng lớn, sự thỏa mãn của con người càng cao. Không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt các phablet với kích thước lớn hơn 5 inch đã lần lượt ra đời trong khi chỉ cách đây vài năm, một chiếc iPhone 3.5 inch đã có thể được gọi là “quá khổ”.



Những chiếc phablet cao cấp nhất hiện nay đã được trang bị vi xử lý và khả năng lưu trữ tương đương với một chiếc laptop cấp thấp. Một chiếc iPhone 5 có độ phân giải màn hình 326 ppi hay một chiếc Xperia Z có độ phân giải HD lên tới 443 ppi, nhưng trên một diện tích nhỏ như vậy thậm chí chúng ta cũng chẳng thể phân biệt được sự khác nhau giữa 2 độ phân giải này. Nhưng chẳng phải ngẫu nhiên mà Sharp tuyên bố đang sản xuất một màn hình 5 inch nhưng có độ phân giải cao gấp 64 lần các phablet hiện nay. Có thể với chúng ta, những khách hàng thông thường, điều đó có phần nào nực cười nhưng với người khác, đó lại là một sự khác biệt, một điều cần thiết để phân biệt đẳng cấp của họ với đại đa số người dùng smartphone còn lại.



Sử dụng một thiết bị duy nhất là cách giảm chi phí tối ưu



Theo như những gì dự đoán, năm 2013 sẽ chứng kiến một cuộc lên ngôi của Tablet so với Laptop. Tuy nhiên, tại các quốc gia phát triển, khách hàng thường chịu kèm theo một bản hợp đồng “đắt đỏ” với nhà mạng (khoảng 20-30 USD/tháng), vì thế, không ít người sẽ phải “gồng mình” để chi trả khi sở hữu đồng thời cả smartphone lẫn tablet. Rõ ràng, việc sử dụng duy nhất một chiếc phablet sẽ tiết kiệm chi phí đi rất nhiều cho chủ sở hữu.

Một chiếc Phablet là đủ để thay thế cho Smartphone và Tablet.

Phablet không hề quá cồng kềnh



Có lẽ, từ trước tới giờ, đa phần mọi người đều nghĩ Phablet là một thiết bị cồng kềnh, kém di động so với hàng ha sa số smartphone hiện nay. Nghĩ đến những chiếc Phablet như Galaxy Note II với kích thước 5,5 inch, không ít cô gái sẽ lắc đầu bởi họ sợ gặp phải khó khăn trong việc di chuyển. Tuy nhiên, vẫn có những chiếc Phablet chỉ có kích thước 5 inch, hoàn toàn có thể xếp gọn trong túi xách của phụ nữ hay thậm chí vẫn vửa trong túi quần của nam giới. Và một điều quan trọng hơn hết, bạn sẽ chẳng còn cần phải mang theo bên mình cả smartphone lẫn tablet cùng một lúc nữa.

Liệu chúng ta có thể mang theo bên mình tất cả những thiết bị này?

Liệu Apple có theo xu hướng này?



Đã có rất nhiều dự đoán rằng Apple sẽ sớm cho ra mắt một phiên bản iPhone với màn hình lớn hơn trong thời gian tới. Đây cũng là niềm mong mỏi có rất nhiều những iFan vốn trung thành với Táo Khuyết nhưng đồng thời cũng cảm thấy chưa hài lòng với kích thước nhỏ bé của nó.

Đây quả thực sẽ là một “cú hích” lớn đưa Apple lên tầm cao mới, tuy nhiên, hiện chưa có động thái gì từ phía Apple chứng tỏ họ sẽ sản xuất ra một thiết bị như vậy. Không sốt sắng như những nhà sản xuất khác, chiến lược của Apple từ xưa tới nay vốn nổi tiếng với phong cách “nhỏ giọt”, mỗi sản phẩm sẽ chỉ được nâng cấp chút ít so với phiên bản cũ.



Thật dễ hiểu nếu như họ tập trung tất cả công nghệ của mình cho một sản phẩm mới, có thể là iPhone 6 chẳng hạn, thì sau đó Apple sẽ còn lại gì khi mà người dùng đã có một thiết bị quá tốt, đến nỗi chẳng cần nâng cấp trong vòng vài năm tới. Nokia có lẽ là một ví dụ điển hình cho điều này, và có lẽ thời kỳ suy tàn của một cựu vương di động đang ám ảnh tới vị CEO của Apple, Tim Cook. Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để tuyên bố chắc chắn về điều này. Vì thế chúng ta hãy cùng chờ xem liệu Apple có quyết định tung ra “con át chủ bài” của mình trong thời gian tới hay không.

(Theo Genk/Mashable)