Hiện tại, Tổng Giám đốc Tim Cook đang lần lượt làm việc với lãnh đạo các cửa hàng và chuỗi bán lẻ để thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến nhập kho, tiêu thụ, đồng thời củng cố niềm tin của các đối tác vào "sức mạnh của dàn sản phẩm sắp ra mắt".

Một số nhà quan sát cho biết, Cook tổ chức cuộc họp này để tìm cách tăng doanh số iPhone thông qua các cửa hàng Apple Store. Dù chuỗi cửa hàng long lanh, toàn kính của Apple tỏ ra cực kỳ hiệu quả trong việc bán máy tính MacBooks và máy tính bảng iPad nhưng chúng lại chỉ chiếm khoảng 20% tổng số iPhone mà thôi. Số lượng iPhone tiêu thụ còn lại là do công của các nhà mạng và các kênh phân phối khác.

Có vẻ như Apple đang muốn thay đổi điều này bởi hãng coi iPhone là cửa ngõ quan trọng dẫn tới các sản phẩm khác, bởi theo nghiên cứu, chủ nhân iPhone là những người có khả năng sắm thêm các sản phẩm khác của Apple hơn cả.

"Chúng ta đang chứng kiến những thành quả đầu tiên của nỗ lực này, khi Apple triển khai chương trình khuyến mại "Back to School" - tặng thẻ quà tặng 50 USD cho sinh viên mua iPhone", một chuyên gia cho hay. Ngoài ra, Apple cũng dự định tăng cường truyền thông về việc Apple Stores mới là nơi lý tưởng nhất để mua iPhone thông qua một chương trình đổi máy cũ lấy máy mới sắp triển khai.



Một chủ đề khác cũng được Tim Cook thảo luận cùng giám đốc các cửa hàng Apple Store liên quan đến tin đồn nhiều nhà mạng khuyến khích nhân viên bán các dòng máy khác thay vì iPhone. Do Apple không thể can thiệp được nhiều vào tình trạng này nên tốt nhất, hãng nên tập trung vào việc tự bán iPhone tại chuỗi cửa hàng của mình thì tốt hơn.

Theo Y Lam (VNN / Phone Arena)