iPhone 5 sẽ chính thức được lên kệ vào ngày mai, 21/9 tại 9 quốc gia khác nhau, trong đó có cả Hồng Kông. Tuy nhiên, thị trường iPhone 5 tại Hồng Kông đã bắt đầu nhộn nhịp trong những ngày gần đây và người dùng đã có cơ hội sở hữu chiếc smartphone này.





Dĩ nhiên, mọi thứ đều có giá của riêng nó và để trở thành người sở hữu iPhone 5 sớm nhất thế giới, mức giá bạn phải bỏ ra cũng phải lớn hơn thông thường rất nhiều. Cụ thể, với phiên bản 16GB (không khóa mạng), người dùng phải bỏ ra đến 1.135 USD thay vì 721USD như niêm yết, tương ứng là mức giá 1.264 USD (thay vì 824 USD) cho phiên bản 32GB và 1.393 USD (thay vì 927 USD) cho phiên bản 64GB.

Lo, một trong những “ông trùm” buôn hàng Apple tại chợ đen

Vậy xuất xứ những chiếc iPhone 5 này từ đâu và tại sao lại có thể có trước khi Apple tung ra thị trường?





Theo Lo, một “ông trùm” tại chợ đen ở Hồng Kông, người đã từng buôn hàng ngàn chiếc iPhone 4S và iPad từ Hồng Kông đến chợ đen Trung Quốc thì đây là những chiếc iPhone 5 được mang đến từ những “kiện hàng bí mật” có xuất xứ từ Mỹ và châu Âu.





Khi được hỏi về doanh số bán hàng iPhone 5, Lo cho biết 2 tuần đầu tiên luôn là những tuần bán đắt hàng nhất, mặc dù mức giá luôn cao hơn so với giá gốc, hiện tại anh đã nhận được hơn 200 đơn đặt hàng iPhone 5 từ khách hàng tại Trung Quốc đại lục trước khi iPhone 5 chính thức được bán ra ở Hồng Kông vào ngày mai.





Lo thậm chí còn trấn an khách mua hàng của mình rằng iPhone 5 trên thị trường chợ đen không hề bị hạn chế về bảo hành, nghĩa là đi kèm theo một chế độ bảo hành quốc tế, chủ sở hữu có thể mang thiết bị của mình vào bất kỳ cửa hàng nào của Apple để yêu cầu sửa chữa hoặc thay thế khi cần thiết.

Khó có thể biết rõ nguồn gốc và xuất xứ của những chiếc iPhone 5 trên chợ đen này.

Mặc dù có mức giá cao hơn khá nhiều so với giá gốc và không có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, tuy nhiên dường như điều này không làm cản trở người dùng tại Trung Quốc đại lục đặt mua iPhone 5 trên thị trường chợ đen Hồng Kông.





“Thật là bực bội khi mà chúng tôi không thể mua được iPhone 5 ngay lập tức ở Trung Quốc, và tôi chấp nhận bỏ ra nhiều tiền hơn để có được chiếc điện thoại này đầu tiên, bởi vì tôi nghĩ rằng đó là một thiết bị cần phải có”, một khách hàng tại Trung Quốc, người đã đặt mua hàng của Lo cho biết.





Thậm chí, Lo cho biết còn mua lại những chiếc iPhone 5 chính hãng còn nguyên tem của người dùng tại Hồng Kông với mức giá cao hơn giá gốc khoảng từ 200 đến 250 USD. Không ít người tại Hồng Kông đã mua những chiếc iPhone chính hãng nhưng không hề mở hộp mà sau đó bán lại cho thị trường chợ đen để hưởng mức giá chênh lệch này.





Thị trường chợ đen Hồng Kông, thiên đường mua sắm của người Trung Quốc





Chợ đen Hồng Kông được xem là thiên đường mua sắm của những ai yêu thích các sản phẩm của Apple, khi mà tất cả mọi sản phẩm của Apple như iPod, iPhone, iPad hay MacBook đều có thể dễ dàng tìm thấy tại đây.

Hẳn không ít người sẽ phải thắc mắc tại sao thị trường chợ đen tại Hồng Kông lại nhộn nhịp như vậy, trong khi Hồng Kông cũng có các cửa hàng Apple Store chính hãng của Apple?





Trên thực tế, người dùng tại Hồng Kông bị giới hạn khi mua các sản phẩm của Apple, kể cả tại gian hàng trực tuyến hay cả tại Apple Store. Apple cung cấp một hệ thống “bốc thăm” cho người dùng Hông Kông, mà mỗi người sẽ chỉ có cơ hội mua tối đa 2 sản phẩm. Trên thực tế có một nhóm người chuyên “săn hàng” ở Hồng Kông, mà mỗi khi có một đợt “bốc thăm” mới được Apple tung ra thường đều thuộc vào nhóm “săn hàng” này.

Chợ đen Hồng Kông là điểm đến ưa thích của khách hàng Trung Quốc, nhiều người còn mua với số lượng lớn để mang về.

Sau khi đặt mua được sản phẩm, nhóm “săn hàng” này hoặc là giữ lại để sử dụng, hoặc mang bán lại cho thị trường chợ đen để hưởng mức giá chênh lệch như đã đề cập ở trên. Điều này khiến cho người dùng tại Hồng Kông muốn sở hữu sản phẩm của Apple thường lựa chọn chợ đen như một điểm đến hàng đầu.





Tuy nhiên thực tế thì chợ đen tại Hồng Kông lại chủ yếu nhắm đến thị trường “vô hạn” từ Trung Quốc đại lục, bởi vì mức giá mua các sản phẩm của Apple tại Hồng Kông sẽ rẻ hơn rất nhiều so với việc mua sản phẩm trực tiếp tại Trung Quốc vì những lý do chênh lệch về tỷ giá hối đoái.





Rất nhiều người Trung Quốc đại lục tìm đến Hồng Kông để mua các sản phẩm của Apple vì họ sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản thuế tiêu thụ nào khi mua hàng điện tử tại đây.





Bên cạnh đó, trong khi đồng Nhân dân Tệ của Trung Quốc đang dần tăng giá trị so với đồng USD, trong khi đồng Đôla Hồng Kông đang được kìm giá so với đồng USD, nghĩa là sẽ làm tăng mức chênh lệch so với đồng Nhân Dân Tệ. Điều này cho phép người dùng Trung Quốc có thể mua được các sản phẩm điện tử với giá rẻ hơn tại Hồng Kông so với mua trực tiếp tại Trung Quốc đại lục. Chẳng hạn với một chiếc máy nghe nhạc iPod Touch, khách hàng sẽ phải trả mức giá 295 USD tại Hồng Kông, tuy nhiên mức giá cho sản phẩm tương ứng tại Trung Quốc lên đến 362 USD.





Điều này cũng tương tự với iPhone 5 sắp đến và chắc hẳn các “ông trùm” tại chợ đen Hồng Kông đang háo hức để chờ đợi những khách hàng “sộp” tại Trung Quốc đại lục, khi mà ngày càng nhiều người Trung Quốc xem iPhone là một thiết bị thời thượng không thể thiếu.

Theo T.Thủy (Dân trí / MICGadget)