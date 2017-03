Mẫu smartphone cho người khiếm thị. (Nguồn: slashgear.com)

Mẫu điện thoại này có màn hình cảm ứng được hỗ trợ bằng giọng nói và cài đặt một số ứng dụng giúp người dùng có thể thực hiện các công việc như bắt xe buýt, đọc văn bản in và xác định vị trí.



Điện thoại Georgie do cặp vợ chồng khiếm thị Roger và Margaret Wilson-Hinds thiết kế và được đặt theo tên con chó dẫn đường đầu tiên của bà Wilson-Hinds. Hiện gia đình ông Wilson-Hinds đang điều hành doanh nghiệp xã hội phi lợi nhuận Screenreader.



Thiết bị đặc biệt này sử dụng hệ điều hành Android và các mẫu điện thoại của Samsung như XCover và Galaxy Ace 2.



Ông Wilson-Hinds cho biết ông đã sử dụng điện thoại Georgie để gửi tin nhắn văn bản từ hồi đầu năm nay. "Đó đúng là một kiểu trải nghiệm công nghệ số, chúng tôi muốn mọi việc dễ dàng hơn cho những người khiếm thị. Nó sẽ giúp những người khiếm thị giải quyết những vấn đề hàng ngày để họ có thể tự tin hơn trong việc xác định hướng trong thế giới thực và trở nên độc lập hơn," ông Wilson-Hinds nói.



Ông Robin Spinks, người quản lý bộ phận tiếp cận kỹ thuật số của Viện nghiên cứu khiếm thị Hoàng gia, cho biết nghiên cứu tiếp tục cho thấy nhiều người bị mù hoàn toàn hoặc một phần phải vật lộn với sự phức tạp của công nghệ điện thoại thông minh ngày nay. Nhưng điện thoại Georgie cho phép người dùng tiếp cận những tính năng của nhiều mẫu điện thoại thông minh một cách dễ dàng.



Người dùng điện thoại Georgie có thể bấm số điện thoại với màn hình cảm ứng được hỗ trợ bằng giọng nói và sử dụng lời nói để gửi tin nhắn văn bản.



Các ứng dụng được chia làm ba gói, gồm đi lại, phong cách sống và liên lạc. Mỗi gói ứng dụng có giá là 24,99 bảng.



Hiện mẫu điện thoại Georgie đang được phân phối bởi Sight and Sound Technology, một công ty chuyên cung cấp phần mềm và phần cứng cho những người mù và người có thị lực kém.



Georgie được bán với giá 299 bảng. Còn đối với những người đang dùng điện thoại thông minh sử dụng hệ điều hành Android hiện nay có thể tải phiên bản từ Google Play với giá là 149 bảng.



Đây thực sự là một tin vui đối với những người khiếm thị ở Anh, đất nước có tới gần hai triệu người mất thị lực, trong đó có 360.000 người bị mù hoàn toàn./.

