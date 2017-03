Toàn bộ chi phí của công việc này được tài trợ bởi ba "ông lớn" là Epson, Microsoft và Sony. Bức ảnh được chụp từ một tháp quan sát 100 năm tuổi và xây dựng trên điểm cao nhất của Budapest, thủ đô của Hungary. Mỗi khâu nhỏ của bức ảnh lớn được chụp có độ rộng 590.000 điểm ảnh và cao 121.000 điểm ảnh.

Ảnh Panorama 360 độ lớn nhất thế giới (click vào hình xem ảnh lớn). Ảnh:Photographybay.

Để lấy số lượng cần thiết của bức ảnh trong thời gian ít nhất, những người thực hiện đã sử dụng hai máy ảnh DSLR A900 của Sony cùng ống kính Minolta AF 400mm f/4.5 APO G và 1.4x teleconverte trên một kết cấu vững chắc.

Với rất nhiều phụ kiện tối ưu cho công việc, nhưng những các nhiếp ảnh gia này cũng phải mất đến 3 giờ làm việc liên tục mới hoàn thành xong khâu chụp hình.

Các nguồn hình ảnh sau đó được xử lý với phần mềm Autopano Giga trên một chiếc máy tính Precision T7500 Workstat của Dell với cấu hình bao gồm hai vi xử lý Intel Xeon 4 nhân, bộ nhớ RAM 24GB và 6TB dung lượng ổ đĩa cứng. Quá trình xử lý ảnh tốn mất 2 ngày và kết quả là một tập tin KRO với dung lượng 200GB vốn đã được chia làm ba phần để chỉnh sửa trong Photoshop.

Nếu tính ra một bản in 300ppi, bức ảnh này sẽ có chiều dài 156 mét, rộng 31 mét, lớn hơn cả một sân bóng đá hiện nay. Hãng Epson sẽ tiến hành in một poster khổ lớn với chiều rộng 15 mét từ phiên bản cỡ nhỏ 1,5 gigapixel và trưng bày tại trạm Erzsébet, Budapest nơi bức ảnh được chụp. Loại máy in Epson sử dụng là Stylus Pro 11880 sử dụng công nghệ Micro Piezo và mực in Ulta Chrome K3 của Epson. Xem ảnh panorama 360 độ lớn nhất thế giới tại đây

Ảnh hậu trường chụp panorama 360 độ lớn nhất thế giới



























Ảnh: Photographybay

Theo Hoài Anh (Sohoa)