Với độ dày 105 cm, màn Cinema này khó có thể gọi là mỏng cũng không thể nói là quá dày. Được thiết kế khá thông minh, khung hình của màn với màu sơn đen bóng piano được trang điểm bởi một đường viền loa khá điệu ở cạnh dưới và đường viền trắng ở cạnh từ trên xuống. Các phím điều khiển cảm ứng được đặt ở cạnh phải viền, còn cạnh trái là các cổng A/V, HDMI và USB. Một chân đế kính với chức năng xoay được thiết kế vững chãi để có thể đỡ được trọng lượng tới 31,9 kg của toàn màn hình.

Điều khiển được phủ lớp vỏ bóng kim loại tạo cảm giác chắc chắn và một thiết kế sinh thái học hợp lý. Là điều khiển dạng universal, người dùng có thể lập trình để điều khiển rất nhiều thiết bị khác như đầu DVD, đầu thu sóng TV hay hệ thống home theatre từ hơn 280 hãng khác nhau. Tuy nhiên, điều khiển tiện dụng này cũng vẫn còn một số nhược điểm nhỏ như nút bấm điều khiển bị một độ trễ nhất định, nút chọn nguồn phát nhỏ và không có bộ lọc tự loại bỏ các cổng không dùng khi dùng điều khiển chuyển qua lại giữa các cổng Input.

Hệ thống menu trên màn Philips sử dụng dạng biểu tượng để chuyển đổi qua lại giữa các cài đặt như Watch TV, User Manual và Setup. Mục Setup chứa toàn bộ các thông tin tinh chỉnh khác như tăng cường nét cạnh hay hỗ trợ hình động. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, chức năng tùy chỉnh ánh sáng nền bằng tay đã bị loại bỏ.

Bên cạnh 5 chế độ hình ảnh mặc định, màn Philips bổ sung thêm một chức năng cá nhân cho phép tùy chỉnh bộ nhớ độc lập cho mỗi cổng vào. Với những người chưa biết nhiều về kỹ thuật, màn hình còn tích hợp tính năng hỗ trợ bằng những bức ảnh đơn giản mô tả cách thức thiết lập những cấu hình cơ bản.

Mặc dù các phim đều thường được quay với định dạng siêu rộng nhưng màn Cinema Philips vẫn mang đến sự ngạc nhiên khi là màn hình đầu tiên hỗ trợ tỷ lệ này. Với tỷ lệ chuẩn như phim gốc, Philips PFL9954 sẽ không còn hai viền đen khó chịu ở phía trên và phía dưới như trên các màn tỷ lệ 16:9 thông thường. Để tăng cường độ mượt mà trong các cảnh chuyển động, màn hình Cinema này hỗ trợ công nghệ quét hình tới 200 Hz (100 Hz nội suy khung hình cộng thêm quét ánh sáng nền). Một tính năng đặc trưng khác của màn này là Ambilight Spectra, sử dụng hiệu ứng của đèn LED làm nổi các viền sáng trên ba cạnh màn hình để tản sáng, giảm hiện tượng đau mắt khi xem phim quá lâu.

Màn Cinema 21:9 hỗ trợ đủ hết mọi khả năng kết nối, kể cả mạng gia đình DLNA và NetTV. Chức năng NetTV hỗ trợ tới 7 dịch vụ nội dung web như YouTube với video, Wannahaves với các kênh IPTV, Funspot với 12 game nhỏ, MeteoConsult về thời tiết, Tunin.fm cho 185 kênh radio và Myalbum.com chia sẻ hình ảnh. Thú vị hơn, tính năng NetTV còn có thêm một trình duyệt web với bàn phím ảo để truy cập Internet như thông thường. Nhưng tiếc là trình duyệt này không hỗ trợ các plug-in như Adobe Flash.

Kết nối trên màn Cinema khá phong phú với 5 cổng HDMI, component và VGA. Các file đa phương tiện được hỗ trợ qua các cổng USB, Ethernet và 802.11b/g Wi-Fi tích hợp. Với một cổng ăng-ten duy nhất, màn này hỗ trợ cả IDTV, analog, DVB-T và DVB-C. Còn cổng audio đồng trục hỗ trợ âm thanh Dolby Digital.

Hỗ trợ đa phương tiện

Hoạt động

Các nội dung truyền thống (SD)

Các chương trình TV truyền thống trông hơi mờ khi bị phóng to vừa khuôn hình siêu rộng của màn Cinema. Thêm vào đó, khi phóng đến kích cỡ này, cả bốn cạnh khuôn hình đều bị hụt, mất chi tiết. Mặc dù vậy, hầu hết các kênh analog đều hiển thị tốt, rất ít dấu vết của nhiễu và hạt. Nếu chuyển sang truyền hình số, hình ảnh trở nên sắc nét và sáng sủa hơn. Phim trên DVD cũng hiển thị khá sáng sủa và không bị răng cưa, nhưng chi tiết vùng tối chỉ ở mức trung bình và các cảnh tối chỉ hiển thị ở mức xám đậm thay vì đen.

Các nội dung HD

Với độ phân giải cao của các nội dung HD, hình ảnh trên màn Cinema 21:9 hiển thị tốt nhất khi được phát ở 1080i với độ trung thực hình ảnh cao. Tuy nhiên, phải đến khi xem phim trên đĩa Blu-ray với tỷ lệ 2,35:1, cảm giác xem rạp mới thực sự xuất hiện (tỷ lệ 21:9 tương đương 2,33:1). Tất cả hình ảnh đều sắc nét với màu sắc phong phú. Kích hoạt tính năng hỗ trợ hình động Perfect Natural Motion, hiện tượng rung mờ được cải thiện, trông mềm mại hơn dù trong một số trường hợp vẫn hơi giả tạo. Sự khác nhau giữa chế độ thường và chế độ kích hoạt quét hình 200 Hz Clear LCD chưa rõ nét và khá khó phân biệt.

Game, kết nối máy tính và chơi các file đa phương tiện

Chơi game HD trên màn hình 56 inch này đôi lúc khó khăn nếu chẳng may những phần quan trọng ở cạnh viền lại bị hụt do việc phóng hình. Để khắc phục người chơi buộc phải để ở chế độ khuôn hình 16:9 hoặc nguyên bản và chấp nhận hai vệt đen ở hai cạnh màn hình. Còn ở chế độ xem hình ảnh qua cổng PC, mặc dù cũng hỗ trợ độ phân giải 1080p nhưng chữ vẫn bị hơi mờ. Khi chuyển xuống chế độ SXGA chất lượng có được cải thiện hơn, chuyển tông màu vẫn giữ được độ mượt mà. Tuy nhiên, khi truy cập web, tốc độ lướt nét khá chậm dù nối qua cổng Ethernet tốc độ cao, dẫn đến giật hình khi xem phim trên mạng. May mắn là tốc độ này vẫn đủ để nghe Internet radio mà không bị vấn đề gì.

Khi xem ảnh JPEG với kích cỡ khoảng 8 triệu điểm ảnh, tốc độ hiển thị chậm, mất khoảng từ 9 đến 11 giây. Tuy nhiên, phim vẫn hiển thị tốt và không bị giật, dù rằng ở các thử nghiệm định dạng, màn Cinema này không hiển thị được các file định dạng H.264, MPEG-4 và WMV-HD. Bù lại, ở phần âm nhạc, Philips tỏ ra xuất sắc hơn với các file MP3 với chất lượng rất thuyết phục, từ chất bass của nhạc rock, chất giọng mượt mà của Jazz đến chất âm cao của các bài nhạc không lời.

Chất âm này đạt được nhờ sự đầu tư khá tỷ mỷ với hệ thống kép âm trầm và âm cao, hai loa 15 Watt đủ công suất để vặn âm lượng lên cao mà không lo bị méo tiếng. Hệ thống âm thanh ảo Dolby Digital cho âm trường khá rộng lớn và thêm chiều sâu cho âm nhạc trên phim.

Xét về tổng thể, màn Philips Cinema 21:9 xứng đáng thay thế cho máy chiếu trong hệ thống home theatre hoành tráng tại gia. Tuy nhiên, với mức giá tới 7.360 USD, nếu như LCD này sử dụng công nghệ LED thì sẽ trở thành lựa chọn hoàn hảo hơn.