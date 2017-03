Dự án được tài trợ bởi Hội đồng khoa học Anh, dẫn đầu bởi các nhà khoa học thuộc đại học Exeter, cùng với sự hợp tác của các nhà khoa học của đại học Brunel, và hãng phát triển phần mềm Delcam.





Theo đó, các nhà khoa học cho biết, người dùng có thể download 1 phần mềm được xây dựng chuyên dụng, để thiết kế nên hình dáng của mẫu socola mà họ thích. Sau đó, chiếc máy in này có thể tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh chỉ trong vòng 10 phút.





Tiến sĩ Liang Hao, lãnh đạo nhóm nghiên cứu cho biết: “Về lâu dài, thiết bị này có thể giúp người dùng tạo ra nhiều sản phẩm từ nhiều chất liệu khác nhau. Nhưng chúng tôi đã bắt đầu bằng socola vì chúng là nguyên liệu sẵn có, giá thành rẻ và không độc hại. Ngoài ra, nguyên liệu này sẽ không gây ra sự lãng phí, bởi những sản phẩm lỗi có thể được sử dụng để… ăn”.





Mặc dù, chiếc máy in 3D này chỉ mới ở dạng nguyên mẫu, nhưng đã có khá nhiều doanh nghiệp quan tâm đển “chiếc máy sản xuất socola” công nghệ cao này.

Đây là chiếc máy in 3D đầu tiên trên thế giới sử dụng chất liệu từ thực phẩm

Máy in 3D tạo nên các đối tượng thật bằng các chất liệu khác nhau. Công nghệ của máy in 3D hiện tại đang sử dụng nhựa và kim loại làm các chất liệu chính cho máy in, theo đó, máy in sẽ sử dụng tia laser để làm nóng chảy chất liệu cho đến khi các phân tử kết nối lại với nhau trong quá trình gọi là thiêu kết.





Chiếc máy in 3D của các nhà khoa học Anh là chiếc máy in đầu tiên trên thế giới sử dụng nguyên liệu thực phẩm để tạo nên những món ăn.





Các nhà khoa học còn dự kiện xây dựng 1 trang web, để người dùng có thể chia sẻ những thiết kế để tạo nên những chiếc bánh socola ngon mắt từ chiếc máy in 3D này.





Video giới thiệu chiếc máy in 3D có khả năng "làm bánh":