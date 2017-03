Amazon đã có màn trình diễn ấn tượng vào rạng sang nay theo giờ Việt Nam trong một sự kiện quan trọng của hãng tổ chức tại Mỹ. Dù không ra mắt chiếc điện thoại smartphone như tin đồn vốn là sản phẩm được giới công nghệ chờ đợi nhưng Amazon đã làm mãn nhãn những tín đồ công nghệ bằng loạt sản phẩm mới ấn tượng. Hãng thương mại điện tử lớn nhất thế giới không còn được xem như là “ngoại đạo” trên thị trường tablet như một năm trước đây chính thức gia nhập thị trường đầy cạnh tranh. Giờ đây, Amazon đã thực sự trở thành đối thủ của bất cứ hãng phần cứng nào, kể cả Apple với sản phẩm đình đám là iPad.

Kindle Fire HD được xem là sản phẩm quan trọng nhất giúp Amazon cạnh tranh với iPad.

Loạt sản phẩm mới của Amazon, từ phiên bản Kindle Fire nâng cấp, máy đọc sách điện tử Kindle Paperwhite, và bộ đôi Kindle Fire HD 7 inch, 8,9 inch đều gây bất ngờ bằng những tính năng mạnh mẽ. Màn hình Kindle Paperwhite có độ tương phản cao hơn thế hệ Kindle trước đó, máy cũng sử dụng công nghệ chống chói; Kindle Fire nâng cấp cấu hình, tốc độ xử lý tăng gấp đôi, RAM nhân đôi, bộ nhớ cũng nhân đôi so với bản cũ; đặc biệt, Kindle Fire HD sở hữu màn hình đạt độ phân giải 1920x1200, tương đương với độ phân giải của máy tính xách tay MacBook Pro của Apple, và hỗ trợ kết nối 4G…

CEO Jeff Bezos vẫn biết cách tạo sức hút cho các sản phẩm của mình bằng giá bán cực rẻ, đặc biệt là so với iPad.

Amazon đã hạ giá của máy tính bảng Kindle Fire từ 199 USD xuống còn 159 USD - thấp hơn nhiều so với mức giá khởi điểm của New iPad từ 499 USD. 3 phiên bản của dòng Kindle Fire HD cao cấp (có tuỳ chọn 4G LTE) được bán từ 199-599 USD. Phiên bản Kindle Fire HD 4G với bộ nhớ 32GB được Amazon chào bán 499 USD, rẻ hơn tới 230 USD so với phiên bản tương đương của New iPad 4G.

Amazon đã khơi mào cho cuộc chiến về giá trên các dòng máy tính bảng bởi một phần các sản phẩm của hãng được hỗ trợ bằng quảng cáo. Thời báo Phố Wall tuần trước đưa tin Amazon đang thảo luận về việc đưa ra những chiếc máy tính bảng hỗ trợ quảng cáo (tức người dùng đồng ý xem quảng cáo sẽ được sử dụng nhiều dịch vụ miễn phí).

CEO Bezos còn “gây chiến” với Apple bằng mức cước dữ liệu cực rẻ, chỉ 50 USD cho gói cước 250 MB dữ liệu miễn phí mỗi tháng. Gói cước tương tự của iPad thấp nhất từ 15 USD/tháng, tương đương 180 USD/năm.

“Kindle Fire 4G sẽ giúp người dung tiết kiệm hơn 400 USD mỗi năm so với iPad”, Bezos làm phép toán so sánh với chính đối thủ nặng ký.

Giá bán rẻ đã giúp Amazon tạo sự khác biệt trên thị trường máy tính bảng đông đúc mặc dù gần đây Google cũng đã trình làng máy tính bảng Nexus 7 với giá 199 USD. Trong khi đó, Microsoft cũng cho biết sẽ ra mắt máy tính bảng Surface vào cuối tháng 10 tới. Apple cũng được tin đang sản xuất một phiên bản iPad Mini với dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm nay. Tuy nhiên, bộ đôi sản phẩm của Microsoft và Apple được tin sẽ không có giá thấp hơn 159 USD như Kindle Fire.

“Amazon biết điều gì có thể giúp hãng cạnh tranh với Apple, Google và các hãng khác”, Colin Sebastian, một nhà phân tích của Robert W. Baird & Co., nhấn mạnh. “Giá cả sẽ tạo nên sức ép đối với các đối thủ”.

CEO Bezos không giấu diếm việc Amazon chấp nhận bán lỗ của máy tính bảng Kindle, nhưng hãng sẽ “kiếm bộn” từ việc bán ứng dụng và các dịch vụ cho người sử dụng, điển hình như gói thành viên Prime với phí 79 USD mỗi năm, cho phép người dung tải, streaming phim, ảnh, nội dung theo sở thích.

“Chúng tôi chỉ tìm kiếm lợi nhuận khi người dùng sử dụng các thiết bị của chúng tôi, chứ không phải ngay từ khi họ mua sản phẩm”, Bezos chia sẻ về triết lý kinh doanh của mình tại sự kiện tổ chức rạng sang nay.

Tuy nhiên, một trong những thách thức mà Amazon không đề cập trong lễ ra mắt sản phẩm mới của mình, và đó cũng chính là thế mạnh của Apple khi sở hữu hơn 250.000 ứng dụng được tối ưu hoá cho iPad. Amazon gây bất ngờ bằng ứng dụng quản lý thời gian sử dụng của con trẻ, nhưng hãng này không đề cập sẽ có bao nhiêu ứng dụng phát triển riêng cho Kindle Fire.

Loạt máy tính bảng mới của Amazon sẽ xuất xưởng từ ngày 14/9 đến cuối tháng 11 tới, tuỳ phiên bản. Bản Kindle Fire giá rẻ 7 inch, bộ nhớ 16GB sẽ lên kệ sớm nhất. Trong khi đó, các bản Kindle Fire HD có bộ nhớ 32GB, màn hình 7 inch và 8,9 inch, và được trang bị camera trước.

Dù vậy, thời gian sẽ là câu trả lời cho việc máy tính bảng giá rẻ của Amazon có gây hấn được các đối thủ, đặc biệt là với iPad vốn đang chiếm 68% thị phần tablet trong quý II năm nay. Amazon hiện mới chỉ khiêm tốn với 5% thị phần, theo khảo sát của IDC.

Theo Khôi Linh (Dân trí)