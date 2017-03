Acer mạnh dạn đưa công nghệ Intel Display Power Saving Technology 4,5 ngày cho dòng máy hoàn toàn mới này. Bên cạnh công nghệ Intel Display Power Saving Technology (iDPST) giúp điều chỉnh độ sáng màn hình và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến thị giác và phím nóng PowerSmart giúp máy tức thì chuyển sang chế độ tiết kiệm năng lượng đồng thời đảm bảo hiệu năng hoạt động của máy, Aspire Timeline giúp người dùng tiết kiệm đến 33% năng lượng tiêu thụ so với máy tính thông thường. Nhiệt độ thân máy thấp hơn 6 độ C so với máy tính xách tay thông thường nhờ công nghệ làm mát Laminar Wall Jet.

Aspire Timeline còn có thiết kế sang trọng với lớp vỏ mạ hợp kim nhôm - vật liệu chế tạo thân máy bay với logo Acer khắc mịn và tinh xảo. Bàn phím nổi bóng mượt, hoàn toàn khác biệt với thiết kế vỏ hợp kim magie xám truyền thống.

Hai model 4810T và 5810T có trọng lượng tương ứng là 1,9 kg cho màn hình 14 inch và 2,4 kg cho màn hình 15,6 inch. Điểm mỏng nhất của máy chưa đầy 3 cm.

Cả 2 mẫu trên đều được tích hợp hệ thống cổng kết nối quen thuộc với các loại USB, VGA, HDMI, Headphone và Microphone, cổng Ethernet (RJ-45), Kensington lock slot và đầu đọc thẻ và ổ đĩa quang nằm trải đều ở các cạnh, gờ trước của máy còn được gắn thêm một chiếc đèn báo trạng thái pin khá lạ mắt.

Acer đã tích hợp thêm cho máy bàn di chuột cảm ứng đa điểm, cho phép người sử dụng điều khiển hướng bằng động tác xoay, búng tay để phóng to, thu nhỏ, lật trang chỉ bằng hai ngón tay.

Phiên bản AS4810T - 944G32Mn sử dụng chip Intel Core 2 Duo SU9400 (3M L2 Cache, 2 x 1,4 Ghz, 800 MHz FSB), 4 GB DDR3 RAM, 320 GB SATA HDD có Window Vista. Bản AS4810T – 352G25Mn sử dụng chip Intel Core 2 Solo U3500 (1,4 Ghz, 2 GB RAM DDR3, 250 GB SATA HDD) không cài Window Vista cho phép người tiêu dùng có nhiều hơn lựa chọn với nhu cầu sử dụng của mình. Mức giá của 2 model tương ứng là 11,9 triệu đồng và 19,9 triệu đồng.

Nếu thích màn hình lớn hơn, bạn có thể chọn AS5810T 15,6 inch. Mức giá tương ứng 11,9 triệu đồng vẫn đáp ứng cấu hình tiêu chuẩn của Acer, cho phép kết nối mạnh mẽ nhờ ứng dụng không dây Wi-Fi 802.11 a/b/g/ Draft-N, WiMAX hay 3G.

