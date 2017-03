Điều này là một tin tức đáng chú ý bởi chưa từng có một công ty máy tính nào nằm ngoài nước Mỹ giành được vị trí này.

Các nhà phân tích cho biết, điều kiện tiên quyết giúp Acer từng bước đạt được thành công là chiến lược kinh doanh tương tự Dell từng làm trước đây: tập trung cho thị phần máy tính xách tay và netbook, cấu hình mạnh, thiết kế đẹp với giá cả phải chăng. Aspire One của Acer từng là Netbook bán chạy nhất Thế giới trong quí III năm ngoái, với 2.15 triệu chiếc được bán ra, chiếm 38.3% thì phần so với 30.3% của dòng Asus Eee PC. Hiện nay, Acer lại tiếp tục cuộc đua máy tính siêu mỏng, nhẹ với các hãng sản xuất khác bằng dòng sản phẩm Timeline đang có mặt rộng rãi trên toàn Thế giới. New York Times cho biết, Acer đã thực hiện chiến lược kinh doanh mảng máy tính rất xuất sắc, điều họ quan tâm là liệu Acer có tiếp nối thành công trong thị phần điện thoại thông minh giống như đã làm với máy tính hay không.