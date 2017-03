Acer AZ3750-A34D.

Máy để bàn "all in one" AZ3750-A34D có kiểu dáng hấp dẫn và cấu hình tốt. Model này trang bị màn hình kích thước 21,5 inch độ phân giải chuẩn Full HD 1.920 x 1.080 pixel, độ sáng 300 cd/m2 và thời gian đáp ứng là 5ms.

AZ3750-A34D có cấu hình tốt bao gồm vi xử lý Intel Core i3-550 tốc độ 3,2 GHz, bộ nhớ RAM tối đa 8GB, ổ cứng 500GB tốc độ 7.200 vòng một phút. Máy cũng được tích hợp các kết nối thông dụng khác như đầu đọc 5 loại thẻ nhớ, Wi-Fi chuẩn n, LAN.

AZ3750-A34D có cân nặng 13 kg, được bán chính thức tháng 12 tới đây với giá tham khảo khoảng 832 USD (thị trường Nhật Bản).

Theo Vũ Trần (Sohoa)