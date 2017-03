Thiết kế mới mẻ

Vẫn giữ vẻ "mềm mại" và đầy cảm xúc, thiết kế mới được lấy cảm hứng từ những chiếc Ferrari huyền thoại. Phần cạnh là lớp sơn sáng hơn tạo vẻ bề ngoài thời trang, phần gáy tiếp nối màn hình và thân máy cũng được thay bằng gờ hình giọt nước màu xanh sinh động. Chỗ nghỉ tay làm bằng vật liệu nhám hầu như không để lại dấu vết khi sử dụng.

Thay đổi lớn nhất của Acer Aspire One xuất hiện ngay trong tên gọi. Màn hình 10,1 inch, độ phân giải 1.024x600 pixel cho phép Aspire One hiển thị vừa vặn các trang web mà không cần kéo thanh cuộn để xem hết. Màn hình LCD với công nghệ đèn nền LED-backlit hạn chế việc hình ảnh bị mờ do chói sáng. Diện tích touchpad mở rộng lên 1,6 inch với chức năng cảm ứng đa điểm chạm.

Vận hành trơn tru

Bộ vi xử lý Intel Atom 1,6Ghz, 1 khe cắm RAM mặc định 1GB (có thể nâng cấp đến 2GB) là nền tảng vững chắc cho hệ điều hành Windows XP Home cùng các ứng dụng cơ bản. Qua thử nghiệm, Aspire One 10” nhỉnh hơn các dòng netbook cùng loại khác về khả năng xử lý đa nhiệm.

Khả năng lưu trữ của Aspire One 10” được cải tiến đáng kể với ổ cứng dung lượng lớn 160GB, tốc độ 5400 rpm vận hành cao và ổn định. Tính năng kết nối không thay đổi với 3 cổng USB 2.0, đầu đọc thẻ nhớ 4 trong 1, Ethernet, Wi-Fi, tùy chọn Bluetooth và 3G. Đi kèm với đó là các giắc cắm headphone, micro và cổng xuất VGA. Khả năng bắt sóng Wi-Fi rất tốt, nhanh và ổn định. Các chương trình đồ họa thông dụng như Photoshop 7 chạy nhẹ nhàng, nhưng Aspire One tỏ ra “ì ạch” khi được thử nghiệm với phần mềm đồ họa 3DMark.

Hệ thống loa đôi của Aspire One 10” đã được cải thiện khá nhiều, cho âm thanh lớn và trong đáng ngạc nhiên.

Với ai đã từng khó chịu với sức nóng “kinh khủng” của Aspire One cũ thì sẽ bất ngờ thích thú với tính năng tản nhiệt khá tuyệt vời của phiên bản này. Bề mặt bàn phím vẫn mát sau hàng giờ sử dụng, hơi ấm chỉ cảm nhận được một chút phía dưới.

Mở rộng màn hình lên 10,1 inch và nâng chuẩn pin lên 6 cells đồng nghĩa với việc tăng kích thước của Aspire One lên tương đối dày so với các netbook đồng hạng. Đồng thời, trọng lượng máy cũng nâng lên 1,3 kg (pin 6 cells) khiến Aspire One mất vị trí "nhẹ nhất" trong dòng netbook. Bù lại, thời gian vận hành của máy tăng đáng kể, theo công bố lên tới 7 giờ (với pin chuẩn 6 cells) với pin 3 cells lên đến 1 giờ 40 phút.

Tóm lại, thiết kế đơn giản - gọn - đẹp, hiệu năng cao, pin tốt, giá thành hợp lý là những lợi thế rất lớn của Aspire One 10” và là sự lựa chọn hợp lý cho những ai cần một chiếc máy tính cấu hình vừa phải và hoạt động ổn định. Giá bán Aspire One 10" là 449 USD.