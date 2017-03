Sony Xperia Z2 (giảm một triệu đồng)

Smartphone cao cấp nhất của Sony hiện nay từ mức 17 triệu đồng xuống còn 16 triệu đồng.

Về thiết kế, Xperia Z2 dài hơn so với Z1 do sử dụng màn hình kích thước 5,2 inch. Ngoài ra sản phẩm được phối màu cũng như bố trí lại vị trí các loa ngoài nên cho cảm giác mềm mại hơn so với đời trước. Về phần màn hình, Z2 sử dụng tấm nên IPS độ phân giải Full HD nên cho chất lượng hiển thị tốt hơn với góc nhìn rộng hình ảnh trong và đẹp hơn nhiều.

Ngoài việc sử dụng hệ điều hành mới nhất, Android KitKat 4.4.2, Sony cũng nâng cấu hình của Z2 lên một bậc, sử dụng vi xử lý Snapdragon 801 4 nhân thay vì Snapdragon 800 với tốc độ cao hơn. Trong khi đó, camera 20,7 megapixel dù có thông số không thay đổi nhiều, nhưng cho ảnh chụp trong, giảm hiện tượng thừa sáng và hỗ trợ quay video chất lượng 4K.

HTC One Mini 2 (giảm một triệu đồng)

Phiên bản thu gọn của One M8 giảm từ 10,9 triệu đồng xuống còn 9,9 triệu đồng.

HTC One Mini 2 sử dụng màn hình 4,5 inch độ phân giải HD. Máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Snapdragon 400 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Sản phẩm được hỗ trợ đầy đủ các kết nối như LTE, GPS, NFC cùng với Bluetooth 4.0 hỗ trợ aptX. Pin của One Mini 2 có dung lượng 2.100 mAh cho phép máy có thể đàm thoại 3G được 16 giờ.

Về camera, One Mini 2 sử dụng cảm biến BSI độ phân giải 13 megapixel cùng tính năng Zoe và camera trước độ phân giải 5 megapixel. One Mini 2 cũng chạy Android 4.4 cùng giao diện Sense 6 mới nhất của HTC. Các tính năng như BlinkFeed giúp cập nhật thông tin từ mạng xã hội hay báo đẹp mắt và hệ thống loa kép BoomSound vẫn được giữ nguyên trên model này.

HTC Desire 610 (giảm 600.000 đồng)

Smartphone tầm trung của HTC từ 5,9 triệu đồng xuống còn 5,3 triệu đồng.

Desire 610 với màn hình kích thước 4,7 inch độ phân giải qHD. Desire 610 cũng được trang bị chip lõi tứ Snapdragon 400 nhưng tốc độ chỉ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera chính của máy có độ phân giải 8 megapixel còn camera phụ là 1,3 megapixel. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android Jelly Bean cùng giao diện Sense độc quyền của HTC.

Sony Xperia M2 (giảm một triệu đồng)

Model tầm trung của Sony từ mức 7 triệu xuống còn 6 triệu đồng.

Máy có màn hình rộng 4,8 inch với độ phân giải qHD 960 x 540 pixel. Model này dùng chip xử lý 4 nhân tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB và pin dung lượng 2.300 mAh. Kết nối cũng là điểm được đánh giá cao ở M2 khi có 4G LTE cùng công nghệ kết nối không dây một chạm NFC.

Trang bị đáng chú ý trên Sony Xperia M2 là camera 8 "chấm" dùng cảm biến Exmor RS đi kèm nhiều tính năng và hiệu ứng chụp hình đặc biệt, kế thừa từ các dòng Xperia cao cấp. Xperia M2 cũng được tích hợp tính năng chia sẻ trực tuyến Social Live độc quyền từ Sony.

Samsung Galaxy K Zoom (giảm một triệu đồng)

Model điện thoại lai máy ảnh của Samsung vừa được giảm giá từ 11 triệu xuống còn 10 triệu đồng.

K Zoom có màn hình Super Amoled 4,8 inch độ phân giải HD 1.280 x 720 pixel, vi xử lý lõi 6 bao gồm 4 lõi chạy tốc độ 1,3 GHz, hai lõi tốc độ 1,7 GHz cùng hệ điều hành Android 4.4 KitKat. Samsung trang bị cho sản phẩm của mình ống kính zoom quang tới 10x (dải tiêu cự 24 - 240 mm, độ mở f/3.1-6.3) thông số vốn chỉ xuất hiện trên các máy ảnh thực thụ. Bên trong, Galaxy K Zoom sử dụng cảm biến BSI CMOS kích thước 1/2,3 inch độ phân giải 20,7 megapixel cho hình ảnh rõ nét và chi tiết. Sản phẩm cũng tích hợp hệ thống chống rung quang học OIS giúp giảm tình trạng rung tay khi chụp hoặc thao tác trong điều kiện ánh sáng yếu.

Nokia Lumia 1520 (giảm 3 triệu đồng)

Phablet Lumia 1520 của Nokia là model có mức giảm mạnh nhất từ 13 triệu đồng xuống còn 10 triệu đồng.

Lumia 1520 là chiếc smartphone thuộc phân khúc cao cấp và phablet màn hình Full HD 1.080p đầu tiên của Nokia. Đây còn là mẫu Windows Phone Lumia đầu tiên sử dụng chip 4 nhân Snapdragon 800, đi kèm RAM 2 GB, bộ nhớ trong 32 GB (có khe cắm thẻ nhớ) và pin dung lượng lên tới 3.400 mAh. Bên cạnh đó, camera công nghệ PureView 20,7 megapixel cũng là một trang bị ấn tượng trên sản phẩm.

LG G2 Mini (giảm một triệu đồng)

Phiên bản thu gọn của G2 được LG giảm từ 7,4 triệu đồng xuống còn 6,4 triệu đồng.

Màn hình của G2 mini được thu gọn xuống còn 4,7 inch và có độ phân giải qHD. Về phần cứng máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 400 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng với đầy đủ các kết nối. Camera của G2 mini có độ phân giải 8 megapixel. Máy cũng được trang bị cổng hồng ngoại cho phép điều khiển các thiết bị ngoại vi như tivi, máy lạnh… Sản phẩm sẽ chạy hệ điều hành Android 4.4 KitKat với các tính năng mới nhất của hãng như KnockCode, GuestMode. Pin của G2 mini có dung lượng 2.440 mAh.

Nokia Lumia 720 (giảm 1,3 triệu đồng)

Smartphone tầm trung của Nokia từ 7,2 triệu đồng xuống còn 5,9 triệu đồng.

Nokia Lumia 720 sử dụng màn hình 4,3 inch độ phân giải 480 x 800 pixel với công nghệ cảm ứng siêu nhạy hỗ trợ điều khiển bằng găng tay hay một số vật dụng kim loại. Sản phẩm chạy hệ điều hành Windows Phone 8 với cấu hình sử dụng chip lõi kép tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Pin của máy có dung lượng 2.000 mAh. Nokia cũng tích hợp cho model này kết nối NFC và nắp lưng có hỗ trợ công nghệ sạc không dây. Lumia 720 sở hữu thấu kính có khẩu độ f/1.9 lớn nhất dòng máy này, với camera 6,7 megapixel sử dụng ống kính Carl Zeiss, hỗ trợ quay video HD 720p 30 hình mỗi giây. Camera phụ ở mặt trước có độ phân giải 1,3 megapixel.

Samsung Galaxy Grand 2 (giảm 2 triệu đồng)

Smartphone tầm trung của Samsung từ mức 8,5 triệu đồng xuống còn 6,5 triệu đồng.

Phiên bản nâng cấp của Galaxy Grand có màn hình 5,25 inch, lớn hơn một chút so với Galaxy Grand hiện tại nhưng độ phân giải được nâng lên chuẩn HD 720p cho chất lượng hiển thị tốt hơn. Bên cạnh đó, mặt lưng của máy sẽ có lớp nhựa với các đường vân và chỉ ở viền giống kiểu da, như trên phablet cao cấp Galaxy Note 3. Samsung cũng nâng cấp bộ xử lý và RAM cho Grand 2, khi máy dùng chip 4 nhân tốc độ 1,2 GHz, RAM 1,5 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera ở mặt lưng có độ phân giải 8 megapixel, phía trước là camera phụ với độ phân giải 1,9 megapixel hỗ trợ ghi hình chất lượng HD. Một điểm đáng chú ý là Grand chạy Android 4.3 với các tính năng thường thấy trên smartphone đời cao của Samsung.

Theo Huy Đức (VNE)