Do Apple mở màn hồi năm ngoái với màn ra mắt ấn tượng của iPhone 5s, xu hướng "gold" nhanh chóng chiễm lĩnh thị trường di động khi HTC, Samsung và nhiều hãng khác đua nhau nhập cuộc. Đúng, những chiếc điện thoại có tông vàng sâm-panh đã xuất hiện từ trước iPhone 5s, nhưng phải đến thời điểm này, chúng mới được chuộng, ăn khách và đa dạng về lựa chọn như vậy.

Có thể nói, từ đầu năm đến nay, gần như tất cả các smartphone đầu bảng đáng chú ý đều có phiên bản gold, bên cạnh những tông màu cổ điển như trắng, đen hoặc ghi xám. Nếu như bạn là fan của tông màu này, dưới đây là những lựa chọn rất đáng cân nhắc:

1. Apple iPhone 6 và iPhone 6 Plus

Mặc dù có thay đổi lớn về kích cỡ, thiết kế và cấu hình so với Apple - thậm chí được nhiều người coi là một mốc khởi đầu mới của Táo khuyết - bộ đôi iPhone mới vẫn duy trì các tông màu giống như iPhone 5s là đen, ghi bạc và gold. Tuy vậy, chỉ có phần ốp lưng và cạnh bên được sơn màu gold còn phần lớn mặt tiền của máy (ngoại trừ "vòng kim cô" chạy quanh nút Home" vẫn là màu trắng quen thuộc. Phiên bản iPhone 6 4.7 inch và iPhone 6 Plus 5.5 inch đã chính thức lên kệ ở một số thị trường từ hôm 19/9 vừa qua và sẽ đáp xuống thêm 22 thị trường nữa sau đó 1 tuần.

2. HTC One (M8)

Được tung ra thị trường từ hồi tháng 3, con dế có thiết kế kim loại liền khối này của HTC cũng là smartphone đầu bảng đầu tiên của năm 2014 có phiên bản màu gold. Kể từ khi ra mắt One (M8), HTC tiếp tục giới thiệu thêm 2 model tương tự là One (E8) và One (M8) dành cho hệ điều hành Windows. Tuy nhiên cả hai model này đều không có màu gold.

3. Sony Xperia Z3

Dự kiến bày bán vào cuối tháng này, Z3 mỏng hơn Z2 nhưng cấu hình không có nhiều thay đổi. Đây cũng là smartphone đầu bảng đầu tiên của Sony có tông màu gold (trước đây hãng chỉ đặc biệt chuộng màu tím). Cùng với S5, Z3 là mẫu smartphone đầu bảng chống nước duy nhất trên thị trường có màu gold.

4. LG G3

G3 là mẫu smartphone thương hiệu lớn đầu tiên sở hữu màn hình QHD với độ phân giải lên tới 1440 x 2560p. Đây là một trong những lý do chính thu hút người dùng ở con dế này. Ngoài phiên bản màu gold, LG G3 còn có các màu trắng, đen, đỏ và tím. Tuy nhiên hai tông màu cuối khá hiếm và khó kiếm trên thị trường.

5. Samsung Galaxy Alpha

Với độ mỏng vẻn vẹn 6.7mm, Galaxy Alpha là smartphone mỏng nhất từ trước tới nay của Samsung và cũng là con dế đầu tiên trong họ Galaxy sở hữu khung máy viền kim loại. So với S5 thì Alpha nhỏ hơn một chút (màn hình 4.7 inch so với 5.1 inch), độ phân giải cũng kém hơn (720p so với 1080p) và không có khả năng chống nước. Sản phẩm hiện đang được bán ở một số thị trường châu Âu

6. Samsung Galaxy S5

Không phải bàn cãi gì nữa, S5 vẫn là smartphone bán chạy nhất của Samsung trong năm 2014, dù cho doanh số tiêu thụ của nó có không cao như kỳ vọng. Ra mắt từ tháng 2, S5 đang được bày bán trên 100 thị trường rải khắp thế giới. Ngoài tông vàng sâm-panh, S5 còn có các màu đen, xanh và trắng.

7. Samsung Galaxy Note 4

Note 4 chính là con dế cao cấp và hiện đại nhất của Samsung tính đến thời điểm này. Cũng giống như S5 và Alpha, Note 4 cũng có phiên bản màu gold, cùng với các màu trắng, đen và hồng. Đáng chú ý là tông gold không chỉ bao trùm phần ốp lưng, viền và mặt tiền của thiết bị mà ngay cả bút cảm ứng S-Pen đi kèm cũng có màu gold là chủ đạo. Người dùng có thể đặt mua Note 4 kể từ tuần trước, nhưng sản phẩm sẽ chỉ chính thức lên kệ vào tháng 10.

8. Huawei Ascend Mate 7

Ascend Mate 7 có lẽ là sự ngạc nhiên lớn nhất của triển lãm IFA 2014 hồi đầu tháng. Không chỉ vì nó thực sự bự (sở hữu màn hình 6-inch) mà còn vì thiết kế rất ổn với đường viền máy siêu mỏng và nhiều tính năng cao cấp (pin 4100 mAh, vi xử lý 8+1 lõi). Và tất nhiên, Ascent Mate 7 cũng được chế tác từ kim loại và có phiên bản màu gold.

