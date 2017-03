BlackBerry Q10 (giảm 1,5 triệu đồng)

Trong tháng 2, Q10 tiếp tục giảm giá với mức 1,5 triệu đồng từ 10,5 triệu đồng xuống còn 9 triệu đồng.

Q10 là smartphone đầu tiên chạy BlackBerry 10 có bàn phím cứng Qwerty và dùng vỏ kính với các đường vân đẹp mắt. Q10 được trang bị chip lõi kép 1,5 GHz, RAM 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB kèm khe cắm thẻ nhớ microSD, màn hình cảm ứng kích thước 3,1 inch 720 x 720 pixel. Máy có camera 8 megapixel, đèn flash LED, hỗ trợ quay video Full HD và camera mặt trước 2 megapixel có thể quay phim HD, các kết nối Wi-Fi chuẩn n, NFC, Bluetooth 4.0 và 4G/LTE.

HTC Desire 700 Dual (giảm 200.000 đồng)

Bản sao của HTC One giảm nhẹ 200.000 đồng từ mức 8,9 triệu xuống còn 8,7 triệu đồng.

Thiết kế khiến cho Desire 700 bị coi là một bản sao của HTC One. Mặt trước là màn hình 5 inch (độ phân giải qHD) với hệ thống loa kép BoomSound, máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng. Desire 700 được trang bị cấu hình với chip xử lý 4 nhân Snapdragon 200 với tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB cùng bộ nhớ trong 8 GB và khe cắm thẻ nhớ mở rộng. Máy cũng được tích hợp giao diện Sense 5 đi kèm với hệ điều hành Android Jelly Bean cùng nhiều tính năng kế thừa từ One như màn hình BlinkFeed. Desire 700 có camera 8 megapixel ở mặt lưng cùng camera phụ 2,1 megapixel ở mặt trước. Pin kèm theo máy dung lượng 2.100 mAh.

HTC Desire SV (giảm 1 triệu đồng)

Smartphone 2 sim của HTC còn 4,2 triệu đồng so với giá cũ 5,2 triệu.

Sản phẩm sử dụng màn hình Super LCD 2 kích thước 4,3 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. Máy được trang bị chip xử lý lõi kép Snapdragon S4 tốc độ 1 GHz, RAM 768 MB, bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ lên đến 32 GB.

Ngoài ra máy còn được trang bị camera 8 megapixel với đèn flash LED và cảm biến BSI, có ống kính 28 mm với f/2.2. HTC Desire SV chạy hệ điều hành Android 4.0.4 cùng giao diện HTC Sense, Các thông số kỹ thuật khác trên thiết bị bao gồm Bluetooth 4.0, GPS, Wi-Fi, âm thanh Beats Audio và pin đi kèm có dung lượng 1.620 mAh.

HTC One Max (giảm 4 triệu đồng)

Phablet của HTC có mức giảm mạnh nhất lên đến 4 triệu đồng, từ 18 triệu xuống còn 14 triệu đồng.

Mẫu One Max của HTC có màn hình rộng tới 5,9 inch với độ phân giải Full HD 1.080p và dùng công nghệ IPS. Sản phẩm chạy Android 4.3 với giao diện Sense 5.5 cải tiến nhưng âm thanh không còn tích hợp công nghệ Beats Audio. Hệ thống loa kép BoomSound trên HTC One Max có chất lượng tốt hơn 73% so với các smartphone khác.HTC One Max sử dụng chip Snadragon 600, với 4 nhân xử lý tốc độ 1,7 GHz, đi kèm RAM 2 GB và bộ xử lý đồ họa Adreno 320. Bộ nhớ trong của máy có dung lượng 16 GB và có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ.Camera của One Max vẫn là loại Ultrapixel độ phân giải 4 megapixel nhưng được tích hợp thêm nhiều tính năng chụp hình mới.

HTC Desire 600 (giảm 200.000 đồng)

Một sản phẩm khác của HTC được giảm giá là Desire 600, từ 7,2 triệu đồng xuống còn 7 triệu đồng.

Smartphone của HTC hỗ trợ 2 sim 2 sóng trong đó sim 1 hỗ trợ kết nối 3G. Máy có vỏ làm bằng nhựa và có 2 màu đen trắng với thiết kế có thể tháo rời nắp lưng để lắp sim và thẻ nhớ. Desire 600 sử dụng màn hình 4,5 inch với độ phân giải qHD. Sản phẩm được trang bị chip 4 nhân nhưng là dòng chip thấp của Qualcomm, Snapdragon 200, với nhân Cortex A5 tốc độ 1,2 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 8 GB, hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD với dung lượng tối đa 64 GB. Máy có camera sau độ phân giải 8 megapixel với cảm biến BSI và được trang bị đầy đủ các kết nối từ Wi-Fi chuẩn n, Bluetooh 4.0, NFC đến DLNA và GPS. Sản phẩm chạy hệ điều hành 4.1.2 với giao diện Sense 5 mới nhất của HTC.

LG Nexus 5 (giảm 700.000 đồng)

Nexus 5 từ mức 10,9 triệu đồng xuống còn 10,2 triệu đồng.

Nexus 5 sử dụng màn hình công nghệ IPS kích thước 4,95 inch độ phân giải Full HD. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon 800 với 4 nhân Krait 400 có tốc độ 2,3 GHz, RAM 2 GB cùng đồ hoạ Adreno 330. Nexus 5 là smartphone Android đầu tiên chạy phiên bản 4.4 KitKat. Phiên bản bán ra tại Việt Nam có bộ nhớ trong 16 GB. Camera chính của Nexus 5 có khả năng chống rung quang học với độ phân giải 8 megapixel, còn camera phụ phía trước có độ phân giải 1,3 megapixel.

Nokia Lumia 620 (giảm 500.000 đồng)

Model chạy Windows Phone 8 của Nokia giảm từ 4,5 triệu đồng xuống còn 4 triệu đồng.

Lumia 620 là smartphone tầm trung của Nokia với vỏ máy nhiều màu sắc có thể thay thế được sử dụng kỹ thuật phủ màu kép giúp tạo hiệu ứng màu sắc rực rỡ và bắt mắt hơn. Máy dùng bộ xử lý 2 nhân Qualcomm Snapdragon S4, tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB, bộ nhớ lưu trữ 8 GB nhưng thực dùng chỉ còn khoảng 3 GB, màn hình cảm ứng siêu nhạy, kích thước 3,8 inch, độ phân giải 800 x 480 pixel, mật độ điểm ảnh 246 ppi, đồ họa rời Adreno 305, camera chính 5 megapixel, hỗ trợ quay phim chuẩn HD 720p đạt 30 khung hình/giây, camera phụ 0,3 megapixel và pin có dung lượng 1.300 mAh.

Samsung Galaxy S III (giảm 700.000 đồng)

Model Galaxy SIII của Samsung giảm 700.000 đồng so với tháng trước xuống còn 8,2 triệu đồng.

Smartphone của Samsung ra mắt vào năm 2012 có vỏ làm bằng nhựa và có 2 màu trắng đen. Sản phẩm sử dụng màn hình Super AMOLED kích thước 4,8 inch có độ phân giải HD 720p. Galaxy SIII được trang bị chip xử lý lõi tứ Exynos 1,4 GHz, RAM 1 GB, hệ điều hành Android 4.0, bộ nhớ trong 16 GB, 32 GB hoặc 64 GB, hỗ trợ kết nối Wi-Fi, DLNA, Wi-Fi Direct, Bluetooth 4.0, NFC, microUSB 2.0 và dùng pin 2.100 mAh.

Samsung Galaxy S4 zoom (giảm 1 triệu đồng)

Galaxy S4 Zoom tiếp tục giảm sâu xuống mức 9 triệu đồng so với giá 10 triệu đồng trước đó.

Sản phẩm của Samsung có thiết kế mặt trước tương tự như các smartphone thuộc dòng S4 với màn hình cảm ứng kích thước 4,3 inch độ phân giải qHD. Mặt sau máy thiết kế tương tự các máy ảnh compact hiện nay với báng cầm lồi ra và ống kính zoom 10x. Máy được trang bị cấu hình tầm trung với chip xử lý lõi kép tốc độ 1,5 GHz, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera là điểm được Samsung nhấn mạnh trên chiếc smartphone này với cảm biến 16 megapixel, ống kính zoom quang 10x cùng vòng xoay chỉnh zoom bao quanh.

Theo Huy Đức (VNE)