Tháng này hầu hết smartphone bán ra đều thuộc phân khúc phổ thông hỗ trợ 2 SIM 2 sóng, chỉ có HTC One E8 thuộc phân khúc cao cấp với mức giá trên 10 triệu đồng.

HTC Desire 210 (2,3 triệu đồng)

Desire 210 được trang bị 2 SIM, màn hình 4 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. Model này còn sở hữu vi xử lý lõi kép 2 nhân tốc độ 1 GHz của MediaTek với dung lượng RAM 512 MB. Bộ nhớ trong 4 GB nhưng có thể mở rộng bằng khe cắm thẻ nhớ microSD.

Sản phẩm có hai camera, trong đó máy ảnh chính ở mặt lưng có độ phân giải 5 megapixel, hỗ trợ quay video HD 720p. Pin đi kèm theo dung lượng 1.300 mAh. Hệ điều hành Android cài đặt sẵn là 4.2.2 Jelly Bean.

Microsoft Lumia 530 (2,4 triệu đồng)

Lumia 530 sử dụng màn hình 4 inch độ phân giải 854 x 480 pixel với phần phím điều hướng được đưa trực tiếp lên màn hình.

Máy được trang bị cấu hình với chip xử lý bốn nhân Snapdragon 200 tốc độ 1,2 GHz, đồ họa Adreno 302, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Điểm đáng chú ý trên Lumia 530 là máy sẽ chạy bản Windows Phone 8.1 ngay khi phát hành đi cùng chương trình dẫn đường Nokia Drive+ hỗ trợ toàn cầu. Lumia 530 dùng cảm biến 5 megapixel kích thước 1/4 inch nhưng tiêu cự cố định. Ngoài ra, máy cũng chỉ hỗ trợ quay video độ phân giải 854 x 480 pixel và bỏ phím chụp ảnh vật lý. Lumia 530 trang bị pin dung lượng 1.430 mAh.

HTC One E8 (12 triệu đồng)

HTC One E8 vẫn giữ nguyên cấu hình phần cứng như trên M8 với màn hình cảm ứng 5 inch độ phân giải Full HD. One E8 trang bị cấu hình mạnh với vi xử lý Snapdragon 801 tốc độ 2,5 GHz. Bộ nhớ RAM dung lượng 2 GB, bộ nhớ trong 16 GB và hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng dung lượng 128 GB. Camera phía sau độ phân giải 13 megapixel cảm biến BSI, độ mở ống kính f/2.2 và đèn flash LED đơn (trên One M8 là kép). Camera trước độ phân giải 5 megapixel cũng dùng cảm biến BSI cho phép quay video Full HD.

Phiên bản One E8 bán ra tại thị trường Việt Nam sẽ chỉ có một SIM thay vì hỗ trợ 2 SIM như phiên bản bán ra tại thị trường Trung Quốc. HTC One E8 cũng tương thích với phụ kiện DotView giống như One M8.

Samsung Galaxy V (2,3 triệu đồng)

Smartphone phổ thông của Samsung hỗ trợ 2 sim 2 sóng và sở hữu kích thước 4 inch với độ phân giải 480 x 800 pixel. Galaxy V sử dụng chip đơn nhân 1,2 GHz, RAM 512 MB đi kèm bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera của máy chỉ có độ phân giải 3 megapixel. Samsung trang bị cho Galaxy V hệ điều hành Android 4.4 KitKat và có dung lượng pin dư dả hơn, 1.500 mAh.

HTC Desire 616 (5,5 triệu đồng)

Desire 616 nằm trong phân khúc tầm trung. Máy sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải 720 x 1.280 pixel. Về phần cứng Desire 616 được trang bị chip xử lý tám nhân tốc độ 1,7 GHz từ MediaTek, RAM 1 GB và bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Thông tin cấu hình khác của máy gồm camera chính 8 megapixel, camera phụ 2 megapixel, pin dung lượng 2.000 mAh và hỗ trợ 2 khe cắm SIM. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện Sense 5.5 của HTC.

Sony Xperia C3 (7,5 triệu đồng)

Xperia C3 là điện thoại tầm trung nhưng có camera phía trước 5 megapixel và được trang bị ống kính góc rộng. Đặc biệt, đây là điện thoại đầu tiên có đèn flash LED ở cả máy ảnh phía trước và phía sau.

Xperia C3 có thiết kế gần giống mẫu Xperia T3, sử dụng màn hình HD 5,5 inch, chip Qualcomm 1,2 GHz, RAM 1 GB, bộ nhớ trong 8 GB kèm khe cắm thẻ nhớ mở rộng, pin 2.500 mAh và camera phía sau 8 megapixel. Bên cạnh đó, máy sử dụng 2 khe cắm SIM, kết nối Blueototh 4.0 và chạy hệ điều hành Android 4.4.2.

Q-Smart Storm (2-4 triệu đồng)

Dòng smartphone mới này của Q-Mobile có tên gọi là Storm với 4 model lần lượt là Storm W408, Storm W410, Storm W510 và Storm W610. 4 model chạy Windows Phone 8.1 này có kích thước màn hình từ 4 đến 6 inch sử dụng công nghệ IPS có độ phân giải từ WVGA (480 x 800 pixel) đến HD (720 x 1.280 pixel). Tất cả đều được trang bị chip xử lý lõi tứ Qualcomm Snapdragon tốc độ 1,2 GHz với GPU tích hợp Adreno 302. Máy hỗ trợ 2 sim 2 sóng với đầy đủ các kết nối 3G, Wi-Fi…

Cao cấp nhất là W610 với màn hình 6 inch độ phân giải HD, bộ nhớ trong 4GB, RAM 1 GB. Camera chính độ phân giải 8 megapixel với khả năng tự động lấy nét. Model W510 có cấu hình tương tự nhưng kích thước màn hình nhỏ hơn là 5 inch độ phân giải 480 x 854 pixel.

Hai model còn lại là W410 và W408 cùng sử dụng màn hình 4 inch độ phân giải WVGA. Cả hai cùng có bộ nhớ trong 4 GB và camera độ phân giải 5 megapixel. Điểm khác biệt là bộ nhớ RAM của W410 là 1 GB còn W408 là 512 MB.

Huawei G750 (7 triệu đồng)

Smartphone tầm trung của Huawei được trang bị cấu hình khá mạnh trong phân khúc của mình. Máy sử dụng màn hình 5,5 inch độ phân giải 720 x 1.280 pixel. Về phần cứng, máy được trang bị chip xử lý lõi tứ của MediaTek tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 8 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Camera chính có độ phân giải 13 megapixel với đèn flash led còn camera phụ là 5 megapixel. Máy chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng pin dung lượng 3.000 mAh.

Theo Huy Đức (VNE)