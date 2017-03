Kho ảnh nền đồ sộ cho iPhone

C ool Wallpaper chứa hơn 7.000 tấm hình khá đẹp với nhiều chủ đề khác nhau. Mặc định, các hình phổ biến sẽ xuất hiện ở thẻ Popular, trong khi đó những tấm ảnh mới được cập nhật sẽ nằm ở thẻ New.

Do số lượng hình ảnh phong phú, nên Cool Wallpaper hỗ trợ rất nhiều cách tìm kiếm chẳng hạn như tìm theo danh mục, màu sắc hoặc thẻ tag. Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô Type a keyword or tag rồi nhấn nút Search. Cách khác nữa là nhấn vào biểu tượng kính lúp, lựa chọn dịch vụ cần tìm kiếm cũng như màu sắc chủ đạo của hình ảnh (search by colors) rồi nhấn Search.

Đối với những tấm này, bạn có thể tải về, chia sẻ cho bạn bè, thêm vào danh sách yêu thích, hoặc chạy slideshow, chỉnh sửa hình ảnh trực tiếp theo ý muốn...

Bên cạnh kho hình nền phong phú, Cool Wallpaper cũng hỗ trợ thêm tính năng Cool collages giúp tạo ảnh cắt dán từ nhiều ảnh. Ở pop up hiện lên bạn tiến hành chọn ảnh, có thể chọn trực tuyến từ thư viện của Cool Wallpaper; dùng ảnh trên thư viện thiết bị (Photo gallery) hay chụp bằng camera (Camera).





TRIỆU MẪN