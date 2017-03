Alienware nổi tiếng với những bộ case máy tính mạnh mẽ và biến hóa, như Alienware Area 51 sử dụng chip Core i7.

Acer Aspire Predator AG7750-U2222 như lấy cảm hứng từ sinh vật săn mồi khát máu trong phim Predators.

Apple iMac (dùng Core i3) có thiết kế mà những PC khác không có được: đơn giản, gọn gàng nhưng thanh lịch, quyến rũ.

Máy tính "all in one" Lenovo IdeaCentre B500 được đánh giá là PC của tương lai với các chi tiết góc cạnh, đối lập và tiết kiệm diện tích.

Một thiết kế khác từ Lenovo là IdeaCentre A300, ảnh hưởng phong cách của Apple iMac, với giá dưới 1.000 USD.

Apple Mac Mini sử dụng khung nhôm và có kiểu dáng nhỏ nhắn.

Maingear Shift khỏe khoắn và vững chãi nhưng có giá lên tới 6.400 USD.

Theo Châu An (VNE / PC Mag)