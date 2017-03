Dưới đây là những điện thoại thông minh tiêu biểu:

Nokia Lumia 620 (4,99 triệu)

Đây là một trong những sản phẩm có giá tốt nhất trong phân khúc điện thoại giá rẻ. Khi ra mắt hồi tháng 1, Lumia 620 đã tạo ra một cơn sốt thực sự trên thị trường nhờ những thông số mạnh như màn hình 3,8 inch WVGA, chip lõi kép tốc độ 1GHz. Máy chỉ được tích hợp RAM 512 MB nhưng nhờ khả năng tối ưu cực tốt của hệ điều hành Windows Phone, người dùng có thể thoải mái thực hiện các tác vụ mà không sợ các hiện tượng là hoặc treo máy giống như một số model chạy Android có cấu hình tương tự.

HTC Desire V (4,2 triệu đồng)

HTC Desire V với màn hình cao cấp Super LCD rộng 4-inch, độ phân giải WVGA 800 x 480 pixel, hiển thị đặc sắc rõ nét. HTC Desire V hỗ trợ khả năng sử dụng 2 sim, 2 sóng để bạn thực hiện các thao tác thông thường nghe gọi và nhắn tin dễ dàng trên 2 mạng khác nhau cùng một lúc. "Dế" có thiết kế mỏng nhẹ với kích thước 118.5 x 62.3 x 9.3 và trọng lượng 114g. Tuy không sở hữu phần cứng quá mạnh mẽ nhưng nó lại có thể hoạt động mượt mà trên Android 4.0 và giao diện HTC Sense UI 4.0.

Máy hoạt động với bộ vi xử lý lõi đơn Qualcomm MSM7227A SoC với tốc độ 1GHz, GPU Adreno 200 và RAM 512MB. Máy có dung lượng 4GB và được hỗ trợ thêm thẻ nhớ ngoài microSD cho dung lượng tối đa 32GB. Ngoài ra, HTC Desire V được hỗ trợ công nghệ Beats Audio, SRS WOW HD, micro USB, Bluetooth 3.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n và định vị GPS. Máy sử dụng pin có dung lượng 1650mAh.

LG Optimus L5 II (4,2 triệu)

L5 II vừa cập bến thị trường Việt cách đây chưa lâu, sau màn ra mắt tại triển lãm MWC 2013 hồi tháng 2. L5 II có thiết kế không quá khác biệt nhưng đã được cải tiến khá nhiều. Cụ thể, máy dài hơn và hẹp về chiều ngang hơn so với thế hệ trước, độ phân giải màn hình cũng được nâng lên mức WVGA (480 x 800 pixel) so với HVGA trước đây (320 x 480 pixel). Màn hình này sử dụng công nghệ IPS, cho góc nhìn rộng và chất lượng hiển thị cũng tốt hơn nhiều so với chiếc L5.

Những thông số cơ bản của Optimus L5 II bao gồm màn hình 4-inch, chip 1GHz, RAM 512 MB và camera sau 5 megapixel. Máy được tích hợp sẵn Android 4.1.2 khi bán ra thị trường. Người dùng cũng có thể chọn bản 2 SIM của chiếc L5 II với giá 4,3 triệu đồng.

Samsung Galaxy Trend (3,99 triệu đồng)

Samsung Galaxy Trend được trang bị màn hình 4-inch cảm ứng đa điểm, độ phân giải 480 x 800 pixels, công nghệ màn hình TFT cùng mật độ điểm ảnh 233 ppi. “Dế” có kích thước khá nhỏ gọn, 121.5 x 63.1 x 10.5 mm, nhẹ nhàng ở trọng lượng 122g.

Máy sở hữu bộ vi xử lý tốc độ 1GHz, dung lượng RAM 768MB, đáp ứng tốt các nhu cầu của người dùng như lướt web, cập nhật mạng xã hội, tải và chơi trò chơi, xem video qua mạng… Bộ nhớ RAM 768MB nên có tính đa nhiệm, có thể chạy cùng lúc nhiều phần mềm, ứng dụng khác.

Samsung Galaxy Trend S7560 hỗ trợ kết nối Wifi, 3G, 2.5G, vì thế, bạn có thể online mọi lúc mọi nơi. Tính năng Wifi Hotspot giúp máy có thể trở thành một điểm truy cập Wifi. Các kết nối khác của máy bao gồm Bluetooth, MicroUSB, hỗ trợ khe cắm microSD, định vị vệ tinh toàn cầu….

Nokia Lumia 520 (3,85 triệu)

Tích hợp màn hình 4-inch WVGA, chip lõi kép 1 GHz và RAM 512 MB, Nokia Lumia 520 được xem là mẫu smartphone lõi kép hàng hiệu rẻ nhất ở thời điểm nó ra mắt. Hiện tại, đây vẫn là một trong những mẫu smartphone bán chạy nhất trên thị trường nhờ giá rẻ, trải nghiệm mượt mà và màn hình lớn. Lumia 520 cũng chính là chiếc điện thoại Windows Phone có doanh số ấn tượng nhất tính đến thời điểm hiện tại, vượt qua cả Lumia 920.

Samsung Galaxy Fame (3,5 triệu đồng)

Samsung Galaxy Fame là smartphone Android thuộc dòng điện thoại thông minh bình dân mới được hãng điện tử Hàn Quốc công bố hồi đầu năm. Máy sở hữu màn hình TFT 3,5 inch độ phân giải HVGA cùng vi xử lý lõi đơn tốc độ 1 GHz và bộ nhớ RAM 512 MB. Galaxy Fame được trang bị camera 5 MP tự động lấy nét hỗ trợ đèn flash LED và camera trước độ phân giải VGA.

Cấu hình chuẩn mực ở phân khúc giá rẻ cùng sự đảm bảo từ thương hiệu lớn như Samsung, chúng ta khó có thể chê trách gì được ở Galaxy Fame. Và khi đã lựa chọn Galaxy Fame thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng.

Sony Xperia E (3,2 triệu đồng)

Được bán chính hãng tại Việt Namvới mức giá 3,2 triệu đồng, Xperia E cũng có thể đem đến cho bạn sự yên tâm khi mua điện thoại giá rẻ. Bởi Sony cũng là một thương hiệu có tiếng không thua kém gì so với Nokia lẫn HTC trên thị trường điện thoại Việt.

Về cấu hình, Xperia E được trang bị vi xử lý lõi đơn Qualcomm Snapdragon S1 MSM7227A tốc độ 1 GHz cùng RAM 512 MB và màn hình 3,5-inch cho độ phân giải 320x480 pixel. Máy có bộ nhớ trong 4 GB (hỗ trợ mở rộng bằng thẻ microSD lên tối đa 32 GB). Xperia E sở hữu camera 3,2 MP với chức năng quay phim VGA và nguồn pin dung lượng 1.530 mAh. Máy sẽ chạy hệ điều hành Android 4.1 Jelly Bean.

(Theo VnMedia)