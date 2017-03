1. HTC One E8 One E8 vừa được phát hành chính hãng tại thị trường Việt Nam với giá 12 triệu đồng. Máy sở hữu cấu hình tương đồng với One M8 nhưng dùng vỏ nhựa. Nhờ đó, người dùng có thể tiết kiệm được khoảng 4 triệu đồng so với One M8. Ngoài thiết kế có khác biệt nhẹ, One E8 cũng không dùng camera công nghệ Ultrapixel. Tuy nhiên, đây vẫn là một trong những sản phẩm có cấu hình đỉnh nhất trên thị trường với màn hình 5 inch Full HD, chip Snapdragon 801.