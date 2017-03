Dưới đây xin giới thiệu một số nhược điểm của iPhone 3GS tổng hợp từ các trang công nghệ nước ngoài.

1. Camera

Trong khi rất nhiều loại máy điện thoại bình thường trên thị trường có độ phân giải 5 megapixel được nhiều người tiêu dùng quan tâm và lựa chọn thì iPhone 3GS của Apple chỉ có độ phân giải 3 megapixel và đặc biệt còn thiếu hẳn cả đèn Flash LED.

Có thể, iPhone có những tính năng chụp ảnh tiên tiến hiện nay như hỗ trợ lấy nét tự động, phơi sáng, chức năng chụp ảnh macro. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả những gì người tiêu dùng cần, điều mà NTD đang mong muốn là một sự cải tiến hay nói cách khác là một camera chụp ảnh với số megapixel lớn hơn để xứng tầm đẳng cấp.



2. Màn hình



iPhone 3GS hiện vẫn dùng màn hình LED thay vì nhiều người chờ đợi một sự đột phá là dùng màn hình OLED để cho chất lượng hình ảnh tốt, đẹp mắt, màu sắc sống động và độ mỏng cũng làm cho người sử dụng cảm thấy hài lòng.

Thử so sánh, Nexus One có màn hình 3,7 inch 480 x 800 còn iPhone 3GS 3,5 inch 480 x 320. Chỉ hơn có 0,2 inch, tuy nhiên xét về khả năng hiển thị, Nexus One cho hình ảnh chi tiết hơn hẳn đối thủ.

3. Pin



Pin của iPhone 3GS có nhược điểm tích hợp chặt trong máy, không tháo ra được khi có lỗi phát sinh.



Thời lượng pin của iPhone 3GS cho phép đàm thoại trong vòng 5 tiếng, 300 giờ chờ trên mạng 3G.



Mới ra đời song iPhone 3GS đã bị nhiều người kêu ca về tình trạng ngốn pin nhanh. Thậm chí, có người đã mua iPhone 3GS còn phải dùng đến cách là đưa hẳn bộ sạc bên mình khi đi ra ngoài, điều đó có vẻ thật bất tiện.

4. Khả năng xử lý dữ liệu

Người sử dụng không có cách nào lưu lại các tin nhắn văn bản trên iPhone. Mặc dù, iPhone 3GS đã cho phép sao chép, dán nội dung tin nhắn sang ứng dụng ghi chú hoặc để email, nhưng để lưu trữ toàn bộ thư, tin nhắn hoặc để email lại là một chuyện khác.

Với ứng dụng Notes đã cũ, theo thiết kế của Apple, dường như tiện ích này chỉ cho phép bạn trích xuất các note (tập tin ghi chú) thông qua giải pháp gửi thư cho chính mình.

5. Nhiệt độ chịu đựng

iPhone 3GS chỉ boạt động tốt trong khung nhiệt độ 0-35 độ C. Vì vậy, nếu nhiệt độ lên quá cao hoặc xuống quá thấp không nằm trong ngưỡng hoạt động tốt thì chắc chắn iPhone 3GS sẽ hoạt động khó khăn hơn.

Với điều kiện thời tiết như ở Việt Nam, chắc chắn có những lúc người dùng Iphone cũng sẽ phải khổ sở vfi dù nhiệt độ không xuống dưói 0 độ nhưng ai dám chắc mùa hè nhiệt độ không lên hơn 35 độ C, thậm chí chạm ngưỡng 40 độ C.

6. Không chạy chế độ đa nhiệm

Mặc dù được xem là điện thoại tiên tiến và được nhiều người tiêu dùng trên thế giới ngưỡng mộ và mong ước. Tuy nhiên, điểm thiếu sót của iPhone là máy không chạy ở chế độ đa nhiệm.

Mỗi khi chạy chương trình mới, người dùng bắt buộc phải về màn hình Home và di chuyển đến icon khác.

Được biết, mới đây có tin cho rằng thế hệ iPhone 4.0 có thể chạy đa nhiệm, như vậy, người sử dụng sẽ phải đợi thêm một thời gian nữa.

7. iTunes

iTunes xuất hiện với ban đầu với tư cách ứng dụng quản lý và trình chiếu đa phương tiện, đến nay, iTunes đã tiến xa thực sự, được xem là một “trạm” trung chuyển qua lại giữa các thiết bị của Apple.

Thao tác với giao diện iTunes theo từng Tab giống cách sử dụng File Manager của Windows 3.1 trên Mac OS X Snow Leopard. Giao diện lộn xộn của iTunes trái ngược với cách thiết kế thẩm mỹ của Apple. Menu Info, Ringtones,… “biến tấu” theo kiểu chữ, hộp tìm kiếm chưa đẹp mắt.

Tuy nhiên, ngoài các bất tiện nói trên, iPhone vẫn khiến không ít khách hàng khao khát sở hữu nhờ những ứng dụng tuyệt vời dưới đây: 1. Địa điểm máy ATM gần nhất



Tên ứng dụng: ATM Hunter Ứng dụng này từ thẻ Master cho phép bạn tìm kiếm các máy ATM dựa vào ngân hàng mà bạn dùng, thuế phụ, và các tính năng khác. Bạn có thể tìm kiếm các máy ATM dù đang ở đâu hay ngay tại địa điểm mà bạn đang đứng. Chi phí dịch vụ: Miễn phí



2. Hiển thị địa điểm có giá bán tốt nhất



Tên ứng dụng: Redlaser Ứng dụng này có thể quét mã vạch và sử dụng hệ thống tìm kiếm của Google và TheFind.com để xác định địa điểm có giá bán tốt nhất. Ví dụ: tại Best Buy, Money hiển thị cho thấy hai bộ phim Blu-ray có giá mỗi bộ là $ 29,99; RedLaser hiện giá $ 19,99 tại Walmart.com. Best Buy khớp giá ngay tại chỗ. Kết quả: vậy là bạn tiết kiệm được cho mình 20 đô. Chi phí dịch vụ: $ 1,99. 3. Liệt kê cho bạn những ngôi nhà tuyệt vời nhất để mua



Tên ứng dụng: Realtor.com Nó sử dụng GPS để cho ra một bản đồ các tài sản được bán và mở ra những ngôi nhà ở gần vị trí hiện tại của bạn và bạn có thể tinh chỉnh theo khoảng cách, kích thước của căn nhà, giá cả và nhiều hơn thế nữa. Chi phí dịch vụ: Miễn phí . 4 Giúp bạn lưu các biên nhận thuế



Tên ứng dụng: iXpenseIt



Chi phí: Miễn phí cho phiên bản Lite (cửa hàng lên đến 200 hồ sơ); 4,99 $ cho phiên bản đầy đủ (không có giới hạn bản ghi). Nó cho phép bạn nhanh chóng nhập thông tin trong hóa đơn, chẳng hạn như giấy biên nhận thu thuế và thậm chí còn cho phép bạn chụp ảnh những tờ giấy phế liệu và lưu trữ chúng qua kỹ thuật số. Chi phí dịch vụ: Miễn phí cho phiên bản Lite và 4,99 đô với phiên bản đầy đủ (không có giới hạn bản ghi)

