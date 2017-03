Nhưng với những phát minh mới như màn hình LCD, cùng với những tiến bộ vượt bậc của bo mạch chủ... các hãng sản xuất PC đã có thể tạo ra những kiểu dáng hoàn toàn mới.

Chẳng hạn như ý tưởng máy tính nettop "tất cả trong một" hay máy tính hình lập phương, rồi thì PC "hộp cơm trưa"... Dù chỉ mới rục rịch ra mắt thị trường, song làn sóng máy tính này đại diện cho một tương lai không xa.

1. VAIO LT Series PC/TV - Model thượng hạng

Mẫu PC tất-cả-trong-một này hoàn toàn không có vỏ máy cồng kềnh và cục mịch. Tất cả đã được nhồi nhét thành công vào bên trong một màn hình góc rộng 22-inch mảnh mai. Cấu hình của nó khá ổn với vi xử lý lõi kép Intel Core 2 Duo, bộ nhớ cache L2 6MB, ổ cứng lên tới 1TB và RAM 4GB.

Đi kèm với nó là chuột và bàn phím không dây. Hệ thống này hỗ trợ Wi-Fi 802.11 a/b/g/n và bạn còn có thể thưởng thức các nội dung Blu-ray phân giải cao nữa. Chỉ có điều giá của nó cũng rất "thượng hạng": 3299 USD.

2. Dell XPS One

Cấu hình bên trong của mẫu máy tính tất-cả-trong-một do Dell sản xuất này cũng tương tự với các đối thủ còn lại: cũng là chip lõi kép Intel Core 2 Duo, đi kèm với chuột và bàn phím không dây. Tuy nhiên, RAM của nó chỉ có dung lượng 2GB và ổ cứng dao động từ 250 - 500 GB. Màn hình góc rộng 20inch nhỏ hơn một chút so với VAIO LT Series, tuy nhiên, Dell XPS One được tích hợp Ethernet siêu tốc, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n và sáu cổng USB. Giá khởi điểm từ 1249 USD.

3. Apple iMac

Mẫu máy tính tất-cả-trong-một của Apple sở hữu màn hình góc rộng 24 inch nhưng cấu hình có phần "đuối" hơn các đối thủ còn lại một chút. Dù cũng trang bị chipset Intel Core 2 Duo song RAM của máy chỉ đạt 1GB, ổ cứng 250GB (có thể nâng cấp lên thành 1TB). Máy được tích hợp camera, kết nối không dây, Bluetooth và cài sẵn hệ điều hành OS X. Giá khởi điểm từ 1199 USD.

4. Mac Mini

Thoạt nhìn, cỗ máy này chẳng khác gì một hộp cơm trưa, nhưng kỳ thực, nó chính là Mac Mini. Bên trong lớp vỏ bằng nhôm dài 6,5 inch, rộng 6,5 inch và cao 2 inch này tọa lạc một vi xử lý Intel Core 2 Duo, một ổ cứng từ 80 - 120GB, một ổ SuperDrive và kết nối không dây tích hợp. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tự trang bị màn hình, bàn phím và chuột cho mình. Giá khởi điểm: 599 USD.

5. Shuttle X2700

Với kích cỡ chỉ nhỉnh hơn "hộp cơm" Mac Mini một chút (dài 9,8 inch, ngang 7,3 inch và cao 2,8 inch), Shuttle X2700 hội tụ cấu hình của một chiếc PC cỡ chuẩn, hoàn chỉnh: xi vử lý Intel Atom 330, RAM 1GB, ổ cứng 80GB, kết nối Ethernet siêu tốc, Wi-Fi 802.11. Giá dao động trong khoảng 1300 USD.

6. Zonbu

Nguồn mở và công nghệ "xanh-sạch" là những nguyên lý chủ đạo đằng sau thiết kế của Zonbu. Làm phép cộng giữa chip Gia 1,5Ghz, hệ điều hành Gentoo Linux và gói ứng dụng Open Office, nén thêm một ổ cứng 60 GB, bạn sẽ nhận được một chiếc PC nặng 5 pound (khoảng 2,5 kg) với giá khởi điểm rất rẻ: 280 USD.

7. Fit PC2

Chiếc máy tính này nhỏ cỡ nào? Chỉ tương đương với một quyển sổ bìa cứng mà thôi. Nó được thiết kế để phù hợp với mọi không gian, đúng như tên gọi của mình.

Model Linux sở hữu một con chip Intel Atom Z530 tốc độ 1,6 GHz, DDR2-533 dung lượng 1GB, ổ cứng 160GB, cài sẵn hệ điều hành Ubuntu Linux 8.04 với giá bán 359 USD. Thậm chí nếu không thích rườm rà hơn nữa, bạn còn có thể lựa chọn phiên bản đã lược bỏ hệ điều hành với giá 225 USD.