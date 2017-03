Smarphone hiện đã trở thành một vật dụng không thể thiếu trong đời sống hiện nay. Ngoài chức năng nghe gọi, nhắn tin thông thường, nhiều người thường sử dụng điện thoại thông minh để ghi lại các khoảnh khắc đáng nhớ.

Công nghệ camera trên smartphone đã được cải tiến khá nhiều trong những năm vừa qua, tuy chưa thể so sánh với máy ảnh chuyên nghiệp DSLR, nhưng chỉ cần nhớ vài mẹo nhỏ sau đây, bạn hoàn toàn có thể chụp ảnh đẹp hơn so với trước đó.

1. Ánh sáng

Ánh sáng là yếu tố khá quan trọng, đặc biệt là khi chụp ảnh bằng smartphone. Để có được một bức ảnh đẹp, bạn cần phải chụp trong điều kiện ánh sáng vừa phải hoặc sử dụng ánh sáng nhân tạo (đèn)… Khi đầy đủ ánh sáng, camera sẽ lấy nét nhanh và chính xác hơn.



Ảnh sẽ rõ hơn khi chụp trong điều kiện ánh sáng vừa phải. Ảnh: M.HOÀNG

2. Hạn chế zoom

Đa số smartphone đều sử dụng công nghệ zoom kỹ thuật số, khi bạn phóng to, hình ảnh sẽ bị mờ và độ phân giải giảm đi đáng kể, việc này tương tự như khi bạn phóng to một tấm ảnh trên máy tính. Do vậy, thay vì đứng xa và zoom vào vật thể, người dùng nên tiến sát lại chủ thể để có được chất lượng ảnh tốt nhất.

3. Cầm chắc smartphone

Khi sử dụng smartphone hoặc máy ảnh chuyên nghiệp, điều cần nhất vẫn là giữ chắc smartphone. Bởi nếu khi bạn rung tay, hình ảnh sẽ bị mất nét và nhòe. Nếu có điều kiện, người dùng nên sử dụng tripod, các công cụ hỗ trợ chống rung hoặc nín thở vài giây khi bấm nút chụp.

4. Cân bằng trắng

Đa số smartphone hiện nay đều hỗ trợ tùy chọn cho phép bạn kiểm soát cân bằng trắng gồm tự động, ánh sáng ban ngày, nhiều mây, ánh đèn huỳnh quang, ánh sáng chói... Việc điều chỉnh chế độ cân bằng trắng phù hợp sẽ giúp bức ảnh có màu sắc trung thực hơn.



Lựa chọn chế độ cân bằng trắng phù hợp. Ảnh: M.HOÀNG

5. Chụp cận cảnh

Nếu muốn tập trung vào một khu vực hoặc vị trí nhất định, bạn nên tiến sát đến gần vật thể để lấy nét. Việc chụp cận cảnh đôi khi sẽ tạo ra rất nhiều sự khác biệt.



Chụp cận cảnh sẽ tạo ra nhiều khác biệt. Ảnh: M.HOÀNG

6. Hạn chế sử dụng đèn flash

Đèn flash trên smartphone thường có vùng chiếu sáng nhỏ, do đó, bạn hãy hạn chế bật đèn flash khi chụp ảnh. Nên tùy chỉnh thêm các thông số về cân bằng trắng, bù trừ sáng, ISO, tốc độ màn trập… để tăng độ sáng cho bức ảnh. Ngoài ra, người dùng cũng nên mua thêm các thiết bị hỗ trợ như đèn flash rời, ống kính bổ sung hoặc các bộ lọc của bên thứ ba.



Hạn chế sử dụng đèn flash khi chụp ảnh bằng smartphone. Ảnh: M.HOÀNG

Nhìn chung, trên đây chỉ là một số lời khuyên đơn giản để bạn có được các bức ảnh đẹp khi chụp bằng smartphone. Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

MINH HOÀNG