Dưới đây là 6 mẫu máy nghe nhạc, chơi game và E-book bán chạy nhất của Gemei.

Gemei 693T màn hình 4,3 inch

Gemei 693T chiếm lĩnh phân khúc thị trường máy nghe nhạc màn hình cảm ứng nhờ tích hợp bộ xử lý tín hiệu âm thanh số Cirrus Logic CS42L52 (chip xử lý âm thanh của iPod). Ngoài tính năng hỗ trợ xem đa định dạng video, ảnh kỹ thuật số với chip CC1600 400Mhz lõi kép để xử lý hình ảnh thì Gemei 693T còn cho phép file PDF tiếng Việt, ghi âm, nghe FM, game và chức năng OTG (On – the – go) kết nối các thiết bị như USB, HDD, camera, MP3, MP4 để lấy dữ liệu dùng cho máy.

Gemei 693T màn hình 4,3 inch.

Gemei S6000 Full HD màn hình 5 inch

Bước đột phá ở màn hình công nghệ LTPS trong dòng máy Gemei S6000 Full HD giúp máy tiêu thụ điện năng ít hơn, giảm 40% so với màn hình TFT. Máy được tích hợp đa tính năng như đọc E-book, ghi âm, nghe FM, Transmitter (phát nhạc trên tần số FM), game, kết nối OTG, xuất HDMI. Ngoài ra, máy còn hỗ trợ đa định dạng phim Full HD, MKV, AVI, RM, RMVB, FLV, VOB, DAT, MOV, WMV... và hỗ trợ nghe các định dạng âm thanh chất lượng cao.

Gemei S6000 Full HD màn hình 5 inch.

Gemei 8800 Full HD màn hình 4,3 inch

Sau sự thành công của S6000, Gemei tiếp tục ra mắt 8800 Full HD được thiết kế với bộ chip xử lý khỏe giúp máy có thể xem được những bộ phim HD dung lượng lớn và xử lý file TXT, PDF, HTML và HTM nhanh không kém một cuốn sách điện tử E-book thực thụ.

Gemei 8800 Full HD màn hình 4,3 inch.

E-book Reader GM2000 màn hình 7 inch

GM2000 có thể đọc các file TXT, P DF, PDB, UMD, CHM, EPUB, JAR, CBZ, FB2, HTML hỗ trợ cả tiếng Việt với các tính năng chuyên sâu để đọc sách như căn chỉnh, zoom in/out font chữ, lật trang như một quyển sách xoay chuyển 360 độ để đọc sách từ mọi góc nhìn. Màn hình cảm ứng điện dung công nghệ E-link (chống mỏi mắt, chống lóa) tích hợp đầy đủ các tính năng của một máy nghe nhạc và thiết kế thanh lịch, sang trọng giúp GM2000 nhanh chóng đứng hàng đầu trong top thương hiệu E-book.

E-book Reader GM2000 màn hình 7 inch.

PSP Gemei A330 game 3D

Gemei A330 mở đầu cuộc cách mạng của máy chơi game 3D tích hợp tính năng xem phim Full HD mang lại độ nét cao. Máy có giắc cắm AV để chơi game 3D trên màn hình TV như một đầu kỹ thuật số chơi game chuyên nghiệp với nhiều định dạng như: FC, SFC, SMD, GB, GBA, GBC, NEO, CPS1, CPS2... Gemei A330 được bán rộng rãi tại Hàn Quốc, Nhật Bản và được xuất đi các nước châu Âu.

PSP Gemei A330 game 3D.

Gemei E300

Gemei E300 sử dụng chip âm thanh Sigmatel 3770 chuyên dụng nghe nhạc cho âm thanh HI-FI SRSWOWHD nghe nhạc Lossless chất lượng cao. Máy có bộ nhớ 4 GB đọc đa định dạng nhạc chất lượng cao: MP3, WMA, WAV, APE, FLAC. Với thiết kế phím bấm chìm tiện lợi và bắt mắt, Gemei E300 được đánh giá âm thanh ngang tầm iPod Gen4.

Gemei E300.

Các sản phẩm trên đã có mặt tại thị trường Việt Nam. Tham khảo thông số kỹ thuật cụ thể tại: http://www.dangcapso.vn hoặc http://www.sieuthimaynghenhac.com.

(Theo Sohoa - Nguồn: Công ty Dangcapso)