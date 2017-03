Hầu hết các hãng sản xuất smartphone hiện nay đều sử dụng pin lithium-ion (kể cả Samsung, Apple), có tuổi thọ từ ba đến năm năm nếu bạn chăm sóc đúng cách.

Khi thử tìm kiếm từ khóa “chăm sóc pin smartphone”, bạn sẽ thấy có rất nhiều kết quả trả về. Tuy nhiên, phần nhiều trong số đều là những quy tắc và suy nghĩ sai lầm.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến khi sạc pin cho smartphone:

1. Sử dụng sạc không phải của Apple sẽ làm nổ pin

Đa số những bộ sạc dỏm có giá thành khá rẻ do đã bị cắt giảm mạch ngắt an toàn ở bên trong. Và hầu hết các sự cố cháy nổ trên iphone thường là do người dùng đã sử dụng sạc dỏm hoặc cáp dỏm.

Dù không phải do Apple sản xuất nhưng các bộ sạc của Belkin đều được chứng nhận bởi Apple, mặt ngoài thiết bị sẽ có thêm dòng chữ Made for iPhone/iPad.

Trang Lifehacker đã thực hiện một thí nghiệm giữa sạc chính hãng, sạc dỏm và bộ sạc được chứng nhận từ Apple. Kết quả cho thấy chỉ có sạc dỏm là ảnh hưởng đến tuổi thọ pin trên smartphone bởi dòng ra thường không ổn định.



Một loại sạc được chứng nhận bởi Apple. Ảnh: Internet

2. Không nên sử dụng điện thoại trong khi sạc

Nhiều người thường cho rằng việc sử dụng smartphone trong khi sạc sẽ gây ra hiện tượng cháy nổ hoặc điện giật. Lòng tin ngày càng được củng cố bởi những video clip cháy nổ xảy ra trên thế giới, tuy nhiên nguyên nhân dẫn đến sự cố đều là do người dùng sử dụng sạc dỏm.

3. Sạc smartphone qua đêm sẽ làm chai pin

Smartphone thông minh hơn bạn vẫn nghĩ, bởi sau khi pin được sạc đầy thì nó sẽ tự động ngắt. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bạn nên sạc điện thoại cả đêm, bởi tuổi thọ pin sẽ được kéo dài hơn nếu bạn sạc pin trong khoảng từ 40-80%.



Sạc pin qua đêm hoàn toàn không gây ra vấn đề chai pin. Ảnh: Internet

4. Không cần phải tắt điện thoại

Nhiều người thường nghĩ rằng đã sử dụng smartphone thì phải bật liên tục để giữ liên lạc, tuy nhiên nó vẫn cần vài giờ được nghỉ ngơi. Các chuyên gia của Apple cho biết, nếu muốn kéo dài và tối ưu hóa tuổi thọ pin, bạn nên tắt điện thoại mỗi tuần một lần, đặc biệt là khi đi ngủ vào ban đêm.

Việc này đặc biệt hữu ích đối với các thiết bị Android, bởi việc khởi động lại sẽ giúp khắc phục các sự cố chậm chạp xảy ra trước đó.

5. Không sạc điện thoại khi pin chưa hết hoàn toàn

Đây là một suy nghĩ cực kì sai lầm, bởi pin Lithium-ion là loại pin đời mới, được sử dụng trên nhiều dòng smartphone hiện nay, cho phép bạn có thể sạc pin bất kì lúc nào. Nếu liên tục để pin đến 0% mới sạc thì rất dễ xảy ra tình trạng không khởi động được thiết bị hoặc chết hoàn toàn.



Sạc dỏm chính là nguyên nhân hàng đầu gây cháy nổ smartphone. Ảnh: Internet





TIỂU MINH