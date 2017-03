Với nút quét vân tay, khả năng bảo mật và bảo vệ dữ liệu trên smartphone tỏ ra an toàn hơn vì đây là điểm nhận diện của riêng mỗi người và không có trùng lặp. Tất nhiên, hình thức khóa nào vẫn có những biện pháp để có thể qua mặt dựa trên những lỗ hổng nhỏ, nhưng về cơ bản, vân tay là một hình thức đáng tin cậy hơn cả với người dùng cần bảo vệ cẩn trọng những thông tin lưu trữ trên thiết bị di động.

Dưới đây là những smartphone có bảo mật vân tay đáng chú ý đang có mặt trên thị trường Việt Nam:

Apple iPhone 5S

Không phải là smartphone đầu tiên có tính năng bảo mật vân tay, nhưng iPhone 5S và Touch ID lại được đánh giá cao nhất nhờ khả năng sử dụng tiện lợi, chỉ cần chạm không cần quét ngón tay như hầu hết sản phẩm khác, và đi kèm với độ chính xác khá cao.

Apple cũng tích hợp luôn nút nhận diện vân tay ở phím Home quen thuộc trên iPhone, khiến thao tác của người dùng iPhone không bị thay đổi nhiều so với truyền thống, trong khi đem đến sự bảo mật an toàn hơn hẳn cách thức thông thường.

HTC One Max

One Max là mẫu phablet phóng to từ smartphone đáng chú ý nhất trong năm 2013 của HTC, One. Ngoài việc có thiết kế nguyên khối với vỏ nhôm khá đẹp mắt, màn hình 6 inch Full HD, One Max còn tạo được nhiều chú ý khi tích hợp tính năng bảo mật vân tay. Bên cạnh, các chế độ bảo mật bằng mã số, mã hình... dữ liệu cá nhân hay công việc lưu trữ trên One Max còn an toàn hơn với nút quét vân tay.

Khả năng nhận diện vân tay trên model của HTC chưa nhạy như Touch ID của Apple, nhưng bù lại còn có thêm những tiện ích như hỗ trợ mở nhanh các ứng dụng đặt sẵn, hay có thể trở thành bàn rê cảm ứng khi One Max được cập nhật phần trong tương lai.

HTC One Max có giá chính hãng 18 triệu đồng.

Motorola Atrix 4G

Model tới từ Motorola là mẫu smartphone Android đầu tiên được trang bị nút quét vân tay nâng cao khả năng bảo mật. Ra mắt từ triển lãm CES diễn ra đầu năm 2011 và về Việt Nam trong năm đó, hiện Atrix 4G không còn xuất hiện rộng rãi trên thị trường nhưng có thể tìm được theo đường hàng "xách tay" với giá khá hấp dẫn chỉ hơn 3 triệu đồng. Tính năng nhận diện và quét vân tay trên Atrix 4G sử dụng tương tự như trên laptop nhưng chưa thuận tiện như trên các smartphone đời mới hiện nay.

Sky Vega Secret Note A890

Sky, thương hiệu smartphone nội địa tới từ Hàn Quốc và nổi tiếng ở Việt Nam, cũng là lựa chọn với những người quan tâm tới điện thoại có chế độ bảo mật vân tay. Vega Secret Note A890 là model gây chú ý nhất của nhãn hiệu này và mới được tung ra thị trường hồi cuối năm 2013. Sản phảm được bán ở Việt Nam theo dạng "xách tay" với mức giá hơn 12 triệu đồng.

Ngoài phím bảo mật vân tay ở mặt lưng và bên dưới camera như ở HTC One Max, Vega Secret Note A890 còn gây chú ý với thiết kế màn hình lớn 5,9 inch độ phân giải Full HD, cấu hình mạnh với chip 4 nhân Snapdragon 800, RAM 2GB cùng bút cảm ứng hỗ trợ viết, vẽ như dòng Note của Samsung.

Fujitsu Narrow NFX

Fujitsu Arrows NX F-01F có thể coi là mẫu smartphone tổng hợp những xu hướng công nghệ nổi bật nhất trên điện thoại trong năm 2013, trừ việc màn hình vẫn có thiết kế phẳng thay vì cong. Mặt lưng máy được trang bị một phím nhận diện vân tay, cho phép người dùng lướt ngón tay để mở khóa thiết bị nhanh chóng và hỗ trợ tối đa tới 10 ngón.

Sản phẩm còn sở hữu màn hình 5 inch độ phân giải Full HD với công nghệ White Magic, tấm nền LCD IPS cho khả năng hiển thị sắc nét và đẹp mắt. Thân máy được thiết kế nguyên khối với lớp vỏ nhựa bóng bẩy, chắc chắn giống như dòng Lumia cao cấp của Nokia. Fujitsu trang bị cho mẫu smartphone của hãng khả năng chống chịu nước với tiêu chuẩn IPX5/8.

Arrows NX F-01F có giá "xách tay" gần 16 triệu đồng, chạy Android và có cấu hình mạnh ngang ngửa với One Max hay Sky A890. Ngoài ra máy còn đi kèm với camera 13,1 megapixel.

Theo Tuấn Anh (VNE)