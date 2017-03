Sau HTC One, Nokia Lumia 925 hay Galaxy S4 Zoom ra mắt trước, thị trường lại vừa đón nhận thêm một loạt smartphone mới gây ấn tượng về khả năng chụp hình. Bên cạnh việc nâng số "chấm", cải tiến cảm biến... như Lumia 1020, Xperia Z1, các nhà sản xuất cũng cải tiến về ống kính như trên iPhone 5S, LG G2 hay đưa ra thiết kế lạ cho camera như trên N1.

Bên cạnh chất lượng ảnh chụp và video tăng lên, camera trên smartphone hiện nay cũng có thêm khá nhiều tính năng mới từ quay video Slow-motion, phơi sáng, HDR... cho phép người dùng thao tác thoải mái hơn và tiến dần đến việc có thể thay thế được các loại máy ảnh kỹ thuật số cơ bản.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone sở hữu camera đáng chú ý vừa trình làng:

Nokia Lumia 1020

Với cảm biến có độ phân giải lên tới 41"chấm", Lumia 1020 là cái tên sáng giá nhất trong làng smartphone hiện nay nếu xét về khả năng chụp hình. Không chỉ cho phép chụp ảnh sắc nét với khả năng phóng lớn gấp 3 lần mà không vỡ hình, ảnh chụp có độ phân giải lên tới 38 megapixel, 1020 còn có khả năng chụp ảnh tối ấn tượng với ống kính có khẩu độ f/2.2, đèn Flash Xenon và công nghệ chống rung quang học OIS.

Lumia 1020 vừa có mặt ở Việt Nam với giá 14,99 triệu đồng.

Sony Xperia Z1

Đối thủ tới từ Android của Lumia 1020 chính là Xperia Z1. Dù có kiểu dáng thanh mảnh và khả năng chống nước, chống bụi, Sony vẫn trang bị cho Z1 cảm biến Exmor RS kích thước lớn với độ phân giải 20,7 megapixel. Ngoài ra, hãng còn tích hợp cho model này ống kính G-Lens với hệ thống thấu kính 6 lớp với khẩu độ F/2.0 đi kèm bộ xử lý hình ảnh BIONZ thường thấy trên các dòng máy ảnh chuyển nghiệp của Sony.

Xperia Z1 có giá bán đắt cao hơn Lumia 1020 2 triệu đồng. Tuy nhiên, máy được trang bị màn hình Full HD 5 inch, lớn và rộng nét hơn đối thủ tới từ Nokia.

Apple iPhone 5S

Dù vẫn giữ độ phân giải 8 megapixel giống như iPhone 5 năm ngoái, iPhone 5S lại có chất lượng ảnh chụp cải thiện hơn nhiều, từ độ sắc nét, màu sắc cho tới việc loại bỏ đi hiện tượng ánh tím khó chịu. Cảm biến trên 5S có kích thước lớn hơn (1,5 µm so với 1,4 µm), ống kính có khẩu độ tới f/2.2 giúp tăng độ nhạy sáng lên tới 33%.

Ngoài ra, Apple cũng trang bị cho iPhone thế hệ mới đèn flash kép với 2 tông màu ấm và lạnh khác nhau, nhằm cho khả năng chụp thiếu sáng chân thực hơn. Một tính năng thú vị quay video tốc độ chậm Slow Motion 120 hình mỗi giây ở chất lượng HD 720p

Dù còn thua kém những đối thủ Windows Phone hay Android về tính năng, 5S vẫn là chiếc iPhone có camera tốt nhất và là smartphone chụp ảnh thuộc hàng xuất sắc hiện nay.

Oppo N1

Bên cạnh thiết kế thú vị với camera xoay 206 độ cho phép máy có thể dùng chung camera 13 "chấm" làm cả máy chính và phụ, Oppo N1 còn có thêm nhiều trang bị khác hỗ trợ cho khả năng chụp hình. Sản phẩm sở hữu một bộ xử lý ảnh riêng biệt Pure Image đi kèm với cảm biến Exmor RS hứa hẹn cho chất lượng ảnh chụp có độ trung thực cao. Ngoài ra, nó còn được tích hợp ống kính 6 lớp, khẩu f/2.0 đi kèm với khả năng phơi sáng lên tới 8 giây, dài nhất hiện nay. Trong khi tốc độ khởi động camera khá ấn tượng khi chỉ mất 0,6 giây.

Oppo N1 dự kiến sẽ được phát hành ở Việt Nam vào đầu tháng 11.

HTC One Max

One Max là cái tên mới nhất gia nhập vào những mẫu smartphone sở hữu camera khủng trong năm 2013. Không chỉ là điện thoại có màn hình lớn nhất của HTC, One Max còn kế thừa công nghệ chụp ảnh gây nhiều chú ý từ HTC One, như camera Ultrapixel với cảm biến BSI 1/3" có điểm ảnh "siêu lớn" (2 µm), cho độ nhạy sáng cao gấp 3 lần cảm biến của điện thoại thông thường. Bên cạnh đó, HTC cũng cải tiến, bổ sung thêm tính năng chụp hình cho chiếc phablet 5,9 inch của hãng, như tính năng chụp ảnh kép, tự động điều chỉnh đèn Flash với 5 mức độ khác nhau...

Hiện tại, thời điểm có mặt chính thức của One Max ở Việt Nam vẫn chưa được thông báo.

Theo Tuấn Anh (VNE)