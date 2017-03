Samsung Galaxy Trend Plus, LG Optimus L7, Sony Xperia M, Nokia Lumia 525 là những mẫu smartphone phổ thông hấp dẫn trong mức giá 4 đến 5 triệu đồng.

Cuộc đua smartphone không chỉ diễn ra gay gắt với dòng sản phẩm cao cấp mà trên các phân khúc phổ thông cũng không thua kém. Người dùng đang có cơ hội sở hữu những mẫu smartphone cấu hình vừa phải với mức giá hấp dẫn cũng chính nhờ sự cạnh tranh này.

Hướng tới giới trẻ, các nhà sản xuất tập trung vào hệ điều hành Android với kho ứng dụng đồ sộ, cách sử dụng thuận tiện trong khi đó hệ điều hành Windows Phone lại mang đến những trải nghiệm mới mẻ. Samsung và Nokia là hai thương hiệu thường xuyên làm mới những mẫu smartphone phổ thông trong khi đó HTC hay LG lại giảm giá model của mình để chiếm thị trường.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone phổ thông đáng chú ý trong năm nay:

Samsung Galaxy Trend Plus

Sau thành công của Galaxy Trend, Samsung tiếp tục giới thiệu mẫu điện thoại phổ thông Galaxy Trend Plus đến người dùng. Máy thừa hưởng thiết kế gọn nhẹ từ model tiền nhiệm nhưng cấu hình được nâng cấp đáng kể.

Với RAM 768 MB nhưng chip được nâng cấp lên vi xử lý lõi kép 1,2 GHz, Galaxy Trend Plus cho trải nghiệm mượt mà hơn đặc biệt là thao tác đa nhiệm. Máy chạy trên hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện mới giống với các mẫu cao cấp khác của Samsung. So với các smartphone cùng tầm tiền, Galaxy Trend Plus nổi trội nhờ camera chính 5 megapixel với đèn flash hỗ trợ quay video và camera trước VGA. Sản phẩm hướng tới các bạn trẻ với mức giá gần 4 triệu đồng, có kho ứng dụng phong phú và đi kèm gói bảo hiểm một năm kể cả khi máy dính nước hay rơi vỡ.

Sony Xperia M

Sở hữu thiết kế đẹp, Xperia M là mẫu smartphone phổ thông mang nhiều nét tương đồng với dòng sản phẩm cao cấp khác của Sony.

Có kích thước 4 inch với độ phân giải 480 x 854 pixel nhưng không gian trải nghiệm của Xperia M nhỏ hơn các máy có cùng kích thước do thiết bị sử dụng phím ảo trên màn hình. Cấu hình máy tương tự mẫu Galaxy Trend Plus với chip xử lý 2 nhân xung nhịp 1 GHz, RAM 1 GB. Tính năng giải trí đáp ứng nhờ camera chính 5 megapixel và camera phụ VGA. Xperia M chạy trên hệ điều hành Android 4.1.2 cùng giao diện riêng của Sony. Với mức giá khoảng 5,2 triệu đồng, Xperia M đắt hơn các model khác nhưng thu hút qua thiết kế vuông vức, hấp dẫn

LG Optimus L7

Không được trang bị cấu hình mạnh mẽ nhưng Optims L7 lại có thiết kế thời trang, mỏng và màn hình lớn.

Với kích thước 4,3 inch thuận tiện cho các thao tác nhưng màn hình trên Optimus L7 có độ phân giải chỉ 320 x 480 pixel. Máy trang bị chip đơn nhân 1 GHz, RAM 512 MB và chạy trên hệ điều hành Android 4.0. Cũng được trang bị camera chính 5 megapixel và camera phụ 0.3 megapixel nhưng thiết bị chỉ hỗ trợ quay video chuẩn VGA. Optimus L7 có mức giá hiện tại khoảng 3,7 triệu đồng là lựa chọn cho các bạn yêu thích kiểu dáng vuông vức, nam tính, màn hình lớn mà không quá chú trọng về trải nghiệm cấu hình.

Nokia Lumia 525

Là phiên bản nâng cấp từ thế hệ Lumia 520 rất thành công của Nokia, Lumia 525 được trang bị RAM 1 GB và thay đổi nhỏ trong thiết kế vỏ máy.





Giữ nguyên thiết kế quen thuộc, Lumia trang bị màn hình 4 inch độ phân giải 480 x 800 pixel. Vẫn sử dụng chip xử lý lõi kép xung nhịp 1 GHz nhưng RAM trên Lumia 525 đã nâng lên 1 GB gấp đôi phiên bản tiền nhiệm. Máy sử chạy trên hệ điều hành Windows Phone 8 với độ đáp ứng tốt nhưng hệ sinh thái ứng dụng chưa thật sự phong phú. Ngoài ra, Lumia 525 không trang bị đèn flash và không có camera trước. Tương tự Samsung Galaxy Trend Plus, máy cũng đi kèm gói bảo hiểm thiết bị. Nhìn chung Lumia 525 vẫn là lựa chọn hấp dẫn cho những người muốn trải nghiệm điện thoại Windows Phone.



Theo Khôi Linh (Dân Trí)