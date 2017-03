Trong lúc Apple còn chưa kịp trình làng iPhone mới, Galaxy S4, HTC One, Sony Xperia Z, LG Optimus G Pro sẽ có cơ hội vàng để tạo dựng chỗ đứng và chiếm lĩnh thị phần ở phân khúc cao cấp. Trong khi đó, Nokia Lumia 520 lại tỏ ra khá thảnh thơi, "một mình một ngựa" ở mảng thị trường smartphone bình dân.

1. Samsung Galaxy S4

- Giá bán dự kiến tại VN: 16 triệu đồng

Sau sự thành công ngoài mong đợi của Galaxy S3, Samsung tiếp tục thừa thắng xông lên với gương mặt đầu bảng mới trong họ Galaxy S - GS4. Con dế này là ứng cử viên cực kỳ nặng ký cho danh hiệu smartphone xuất sắc nhất thế giới hiện nay, khi mà Samsung đã trang bị cho nó những công nghệ mới nhất, cao cấp và hiện đại nhất thị trường.

Có thể kể đến hệ điều hành Android mới nhất 4.2.2 Jelly Bean, màn hình OLED 5-inch Full HD và mật độ điểm ảnh bỏ xa iPhone 5. Ngoài ra, máy cũng sử dụng 2 phiên bản vi xử lý hàng đầu là Snapdragon 600 lõi tứ hoặc Exynos Octa 5 lõi 8 tùy theo từng thị trường. GS4 cũng được đánh giá cao ở khả năng chụp hình nhờ camera chính 13MP.

Về tính năng, Samsung đã bổ sung hàng loạt tính năng mới cho vũ khí con cưng của mình. Một số tính năng đáng chú ý như Smart Scroll, tự động xuống dòng trang web khi ánh mắt người dùng chạm đến đáy trang; Smart Video: tự động dừng video clip đang bật khi người dùng quay đi khỏi màn hình; Camera kép: cho phép chụp hình cùng lúc bằng cả 2 camera mặt trước và mặt sau....

Nhược điểm của Galaxy S4 là việc Samsung vẫn dùng chất liệu vỏ plastic thay vì nhôm siêu nhẹ hay kính chống xước như nhiều đối thủ đầu bảng khác. Nhiều người dùng đã than phiền rằng plastic khiến sản phẩm mất đi nét sang trọng, cao cấp, không tương xứng với số tiền lên tới 16 triệu mà họ phải bỏ ra.

2. LG Optimus G Pro

- Giá bán tại Việt Nam: khoảng 15 triệu đồng

LG Optimus G Pro

Optimus G Pro là smartphone hứa hẹn nhất của LG trong quý II và cũng là nhân vật chính trong sự kiện đặc biệt mà LG sẽ tổ chức tại Mỹ vào tuần tới. Máy trang bị màn hình cảm ứng IPS Full HD 5,5 inch, nhưng do đường viền siêu mỏng nên người dùng vẫn có thể dễ dàng cầm máy bằng một tay. G Pro cũng trang bị vi xử lý lõi tứ Snapdragon 600 mới nhất của Qualcomm, do đó, theo đánh giá của giới phân tích, đây sẽ là đối thủ cực kỳ khó chơi của Samsung Galaxy Note 2.

Màn hình của G Pro được đánh giá là rất sắc nét và sống động. Máy cài hệ điều hành Android Jelly Bean, trang bị RAM 2GB, bộ nhớ trong 32GB có khe cắm thẻ nhớ mở rộng tối đa 32GB. Pin dung lượng 3.140 mAh trong khi camera chính và phụ có độ phân giải lần lượt là 13 megapixel và 2 megapixel. Cũng giống như Samsung Galaxy S4, Optimus G Pro cũng cho phép chụp hình/quay phim đồng thời bằng cả 2 camera này.

Điểm bị chê nhất ở Optimus G Pro là thiết kế của nó "quá giống" với Note 2.

3. HTC One



- Giá bán dự kiến tại Việt Nam: 16 triệu đồng

HTC One

Được đánh giá là canh bạc tất tay của HTC trong năm 2013, One sở hữu một cấu hình rất mạnh với màn hình LCD 1080p 4.7 inch và mật độ điểm ảnh cao chót vót (468p/inch). Máy cũng trang bị vi xử lý Snapdragon 600 lõi tứ xung nhịp 1.7 GHz và bộ nhớ trong 32GB. Camera của One chỉ có độ phân giải 4MP trên lý thuyết, nhưng do sử dụng công nghệ Ultrapixel độc quyền nên HTC tuyên bố chất lượng ảnh chụp hoàn toàn tương đương với camera 8 MP.

Người dùng trẻ tuổi có thể sẽ chấm thêm điểm cho One nhờ loạt hiệu ứng chụp ảnh độc đáo như Sequence shot (thể hiện tất cả mọi hành động trên 1 bức ảnh), gỡ bỏ đối tượng thừa để luôn có khung hình đẹp nhất, chế độ HDR xuất sắc hay panaroma thông minh, tiện lợi v.v...

Bên cạnh đó, điểm cộng nổi bật của One chính là thiết kế khung máy bằng kim loại đúc nguyên khối, vừa nhẹ, vừa mỏng, vừa mang lại cảm giác sang trọng, lịch lãm.



Giá bán cho bản quốc tế của HTC One trên trang web của hãng vừa được công bố vào khoảng 579 USD, xấp xỉ 12 triệu đồng.

4. Sony Xperia Z

- Giá bán tại Việt Nam: 16,5 triệu đồng

Xperia Z của Sony

Xperia Z hiện là smartphone cao cấp nhất của Sony với màn hình 5-inch, vi xử lý Snapdragon S4 bốn lõi tốc độ 1.5 GHz và RAM 2GB. Thiết kế của máy được đánh giá là hiện đại, bắt mắt, lịch lãm với chất liệu kính chống xước và kiểu dáng vuông vức khỏe khoắn.

Cũng như các đối thủ, Xperia Z cũng trang bị 2 camera với camera chính có độ phân giải 13MP và camera phụ 2MP. Nhờ sử dụng công nghệ cảm biến ánh sáng của chính Sony nên máy bắt sáng tốt, chụp hình đẹp song các ứng dụng và tính năng tinh chỉnh đi kèm chưa thực sự phong phú như các đối thủ Galaxy S4 hay HTC One.

Ngoài ra, đặc điểm độc đáo nhất của Xperia Z chính là khả năng chống nước. Theo lời Sony thì máy có thể ngâm được ở độ sâu 1m trong vòng 30 phút.

5. Nokia Lumia 520

- Giá bán tại Việt Nam: Hơn 3,8 triệu đồng.

Nokia Lumia 520

Mẫu smartphone bình dân này của Nokia đang có tốc độ tiêu thụ rất khả quan ở nhiều thị trường, nhờ sự kết hợp của cấu hình, giá thành và giá trị kinh tế. Được đánh giá là có kết cấu chắc chắn, Lumia 520 sở hữu nhiều màu sắc nổi bật, rực rỡ đặc trưng của họ máy Lumia cùng nhiều tính năng tốt - nhất là nếu tính đến tầm giá của nó.

Máy trang bị màn hình LCD 4-inch độ phân giải 480 x 800p, tất nhiên là không thể so sánh với các đàn anh đầu bảng như Lumia 920 nhưng độ sáng vẫn khá cao và hiển thị tốt dưới điều kiện nắng trời nhờ công nghệ ClearBlack. Ngoài ra, công nghệ cảm ứng của 520 cung nhạy như những thiết kế Lumia cao cấp khác, khi cho phép thao tác trên màn hình kể cả khi bạn đang đeo găng hay để móng tay dài.

Là smartphone duy nhất dùng hệ điều hành Windows Phone 8 trong Top 5, Lumia 520 chỉ trang bị chip lõi kép tốc độ 1GHz, RAM 512MB song hiệu suất của máy vẫn khá ổn, nhờ nền tảng Windows Phone 8 không ngốn nhiều bộ nhớ.

Dù còn thiếu nhiều tính năng như đèn flash hay camera phụ nhưng so với mức giá dưới 4 triệu, đây thực sự là một smartphone hấp dẫn.

Theo Trọng Cầm (VNN)