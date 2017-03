Blackberry Z10

Giá lần đầu ra mắt: 15,5 triệu đồng

Giá mới: 4,5 triệu đồng

Có thể nói đây chiếc smartphone có mức giá giảm sốc nhất hiện nay. Sau khi mức giá được niêm yết vào khoảng 15,5 triệu đồng và được đánh giá là một sản phẩm có mức giá khá cao và rơi vào tình trạng ế ẩm. Đến tháng 12/2013, mức giá chính thức bán ra chỉ vào khoảng 9,5 triệu đồng.

Tưởng chừng rằng đây sẽ mức giảm giá kỉ lục của sản phẩm này nhưng đến quý I/2014, cụ thể là tháng 2/2014, smartphone này lại tiếp tục gây sốc khi giảm đến 3 triệu đồng chỉ trong vòng 2 tháng. Mới nhất, ngày đầu tiên của tháng 4, smartphone tiếp tục lại giảm thêm 1 lần nữa với mức giảm lên đến 2 triệu đồng. Giá bán hiện tại là 4,5 triệu đồng.

Có thể nói rằng, đây là mức giá tốt dành cho người dùng mới nhưng việc giảm giá quá sốc giảm đến 75% so với mức giá trước đó không lâu đã và đang làm cho những người dùng cũ đã mua sản phẩm trên rơi vào lo lắng. Người dùng cho rằng không biết sản phẩm trên còn giảm nữa hay không, và có tiếp tục tin tưởng khi mua sản phẩm mà chỉ có 1 thời gian ngắn lại rớt giá liên tục.

Blackberry Q10

Giá lần đầu ra mắt: 16,5 triệu đồng

Giá mới: 11 triệu đồng

Không chỉ có Z10, Blackberry còn có mẫu Q10 cũng đã có mức giảm đến 3 triệu đồng trong quý I năm nay. Với mức bán ra mắt lần đầu tiên của dòng sản phẩm này vào năm 2013 là 16,5 triệu đồng nhưng đến thời điểm này giá bán của máy chỉ còn 11 triệu. Cụ thể, trong quý I/2014, giá bán của máy được điều chỉnh từ giá bán 14 triệu đồng xuống còn 11 triệu đồng, tức giảm 3 triệu đồng dành cho phiên bản màu đen. Trong khi đó, phiên bản màu trắng tiếp tục giảm thêm 2 triệu đồng, chỉ còn 9 triệu đồng.

Q10 là dòng sản phẩm được thiết kế theo phong cách rất riêng độc đáo của dòng máy Blackberry với một màn hình cảm ứng 3,1 inch đi cùng một bàn phím Qwerty 4 hàng. Người dùng có thể thao tác ngay trên màn hình cũng như bàn phím. Phân cứng của máy khá khiêm tốn trong tầm giá này, với vi xử lý lõi kép Cortex-A9 xung nhịp 1,5 Ghz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB (có khe thẻ nhớ rời). Camera chính 8 MPx và camera phụ 2 MPx và chạy nền tảng Blackberry 10.

HTC One Max

Giá lần đầu ra mắt: 18 triệu đồng

Giá mới: 13 triệu đồng

One Max là chiếc smartphone có mức giảm mạnh nhất trong tháng quí I/2014 vừa qua. Cụ thể, máy có hai lần đợt giảm giá, lần thứ nhất là 3,5 triệu đồng và lần thứ hai là 1,5 triệu đồng. Tổng cộng sau hai lần điều chỉnh giá, HTC One Max đã giảm đến 5 triệu đồng và giá bán hiện tại là 13 triệu đồng.

Với mức giá bán ra hiện nay, đây được đánh giá là một mức giá “đẹp” dành cho dòng sản phẩm này và người dùng có thể dễ dàng tiếp cận hơn so với mức giá cao ngất ngưỡng trước đây là 18 triệu đồng.

One Max nổi bật với một màn hình lớn lên đến 6 inch đạt độ phân giải Full HD cùng lớp vỏ nguyên khối tựa như HTC One. Cấu hình máy thuộc vào “dạng” mạnh mẽ nhất hiện nay với Snapdragon 600 xung nhịp 1,7 GHz, 2GB RAM và bộ nhớ trong 16 GB. Ngoài ra, điểm độc đáo khác trên One Max là cảm biến vân tay giúp bảo mật thiết bị đồng thời truy cập và sử dụng các ứng dụng nhanh chóng.

Lumia 1520

Giá lần đầu ra mắt: 16 triệu đồng

Giá mới: 13 triệu đồng

Đây là chiếc điện thoại cao cấp nhất hiện nay của Nokia với giá bán lần đầu tiên ra mắt là 16 triệu đồng. Tuy nhiên trong quý I năm nay, Nokia đã có động thái giảm “sốc” một lần duy nhất xuống đến 3 triệu đồng. Cụ thể giá bán hiện nay là 13 triệu đồng.

Việc điều chỉnh giá lần này được xem là một liều thuốc đúng đắn của Nokia nhằm kích thị trường smartphone đang trong giai đoạn ảm đạm như hiện nay. Mặc khác giá bán này sẽ giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận với sản phẩm.

Lumia 1520 sử dụng nền tảng Windows Phone 8 mới nhất của Microsoft, máy nổi bật với chiếc máy ảnh 20 Mpx sử dụng ống kính Carl Zeiss giúp việc chụp ảnh nhanh và chất lượng tốt. Cấu hình của máy được xem là mạnh mẽ nhất hiện nay trên thị trường như một vi xử lý lõi tứ Snapdragon 800 xung nhịp 2,2 Ghz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB.

Samsung Galaxy S4

Giá lần đầu ra mắt: 16 triệu đồng

Giá mới: 12 triệu đồng

Ra mắt vào tháng 4/2013 với giá bán chính hãng gần 16 triệu đồng và thiết bị liên tục giữ giá đến cuối năm 2013, giá bán lần lượt điều chỉnh về mức giá là 14,5 đồng để người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm.

Vào tháng 3/2014 vừa qua, máy tiếp tục được điều chỉnh về giá bán là 12 triệu đồng. Động thái này được cho là “dọn đường” để Samsung tung sản phẩm đỉnh nhất hiện nay của hãng là Galaxy S5 vào tháng 4 năm nay. Với giá bán này, Samsung Galaxy S4 vẫn là một trong những smartphone được quan tâm và chú ý từ phía người tiêu dùng Việt hiện nay.

Mới đây, Samsung tiếp tục bổ sung vào dòng sản phẩm này tại VN với nhiều màu sắc như hồng, xanh và mới nhất là phiên bản Black Edition và giá bán ra vẫn là 12 triệu đồng.

Galaxy S4 dùng vi xư lý 8 nhân Exynos 5 Octa 8, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB. Camera chính 13 MPx cùng camera phụ 2 MPx, máy khởi chạy Android 4.2.2 (Jelly Bean) và sử dụng pin 2600 mAh.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)