Sony Xperia Z3+ được điều chỉnh giá với mức giảm 1 triệu đồng, từ 17 xuống còn 16 triệu đồng, trước khi bộ ba smartphone mới thuộc dòng Xperia, Z5, xuất hiện trên thị trường. Xperia Z3+ là phiên bản nâng cấp nhẹ từ mẫu Xperia Z3 năm ngoái với thiết kế khi mỏng hơn, vẫn có khả năng chống nước, bụi theo chuẩn IP68 dù các cổng kết nối được làm hở. Nâng giá trị trên chiếc Xperia Z3+ là vi xử lý Snapdragon 810 8 nhân thế hệ mới của Qualcomm, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ.

Mức giảm giá của 5 mẫu điện thoại đáng chú ý của tháng 9. Đồ họa:Việt Chung.

HTC có tới 3 mẫu giảm giá tháng 9 là One M9, Desire 626G Dual Sim và Desire 826. Trong đó One M9, smartphone cao cấp nhất của hãng này, là model có mức giảm nhiều nhất - 1,5 triệu đồng - từ 15 triệu đồng xuống còn 13,5 triệu đồng. M9 vẫn giữ thiết kế bằng kim loại nguyên khối nhưng được cải tiến giúp cho cầm và sử dụng thoải mái hơn. Về cấu hình, One M9 sử dụng màn hình 5 inch độ phân giải Full HD. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon 810, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera được nâng cấp mạnh mẽ, sử dụng công nghệ Ultrapixel giúp cho chất lượng ảnh tốt trong cả điều kiện thiếu sáng. Camera sau được đổi thành dạng đơn với độ phân giải 20,3 megapixel cùng đèn flash kép. HTC cũng khắc phục nhược điểm dễ trầy mặt kính trên đời trước bằng cách trang bị kính sapphire bảo vệ.

Hai model thuộc dòng Desire là 626G Dual Sim và 826 có mức giảm lần lượt là 500.000 đồng và 1 triệu đồng, xuống còn tương ứng là 4,9 triệu đồng và 7 triệu đồng. Ở tầm giá dưới 5 triệu đồng, Desire 626G là model có thiết kế tốt và đẹp nhất trong dòng Desire của HTC. Dù làm từ nhựa nhưng chất liệu tạo cho máy cảm giác cao cấp, khi cầm và sử dụng rất ôm tay, chắc chắn. Cấu hình không nổi bật so với các mẫu Android khác, bù lại, máy được trang bị camera tốt, 13 megapixel ở phía sau và 5 megapixel ở phía trước. Trong khi đó, Desire 826 có thiết kế giống hệt Desire Eye, tập trung vào tính năng selfie với camera trước cao cấp. Camera trước của 826 sẽ có độ phân giải 4 megapixel với công nghệ UltraPixel, thay vì 13 megapixel như trên Desire Eye cùng các tính năng chụp ảnh tự sướng selfie kế thừa từ dòng cao cấp của HTC.

Passport, smartphone với dáng lạ của BlackBerry, chỉ còn 12 triệu đồng so với giá trước 12,5 triệu đồng. Máy sở hữu màn hình cảm ứng vuông 4,5 inch độ phân giải 1.440 x 1.440 pixel, mật độ điểm ảnh khoảng 453 ppi. Màn hình này được BlackBerry giới thiệu là có khả năng hiển thị nhiều nội dung hơn so với đa số smartphone khác cùng kích thước. Cung cấp sức mạnh cho Passport là bộ xử lý bốn nhân Snapdragon 800 tốc độ 2,2 GHz, GPU Adreno 330, RAM 3 GB đi kèm bộ nhớ trong 32 GB cho phép mở rộng bằng thẻ nhớ. Tính năng giải trí trên thiết bị cũng được BlackBerry chú trọng khi trang bị cho máy camera chính 13 megapixel có chống rung quang học, camera trước 2 megapixel.

Theo Huy Đức (VNE)