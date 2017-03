HTC One M8

Giá chính hãng: 16,79 triệu đồng

Ngày 11/4, HTC Việt Nam chính thức công bố về sự có mặt One M8 tại thị trường Việt với giá bán chính thức là 16,79 triệu đồng. Đây được xem là phiên bản nâng cấp hoàn hảo của One M7 trước đó, HTC đã khắc phục những nhược điểm mà người tiền nhiệm mắc phải. Cụ thể, HTC sử dụng lớp vỏ kim loại nguyên khối bao bọc hết toàn bộ máy thay vì sử dụng lớp viền nhựa như One M7, qua đó giúp thiết bị luôn chắc chắn và chống bám bẩn tốt hơn rất nhiều. Các cạnh viền trông thanh thoát và mềm mại hơn, toát lên sự sang trọng dành cho thiết bị này.

Tuy vậy, điểm ấn tượng nhất và khác biệt so với các dòng sản phẩm khác là chiếc smartphone đầu tiên trên thế giới được tích hợp máy ảnh kép Duo Camera với công nghệ tiên tiến HTC UltraPixel. Nhờ vậy, bức ảnh được chụp đầy đủ chi tiết hơn, tăng độ sâu trường, và hỗ trợ nhiều hiệu ứng đẹp. HTC trang bị thêm đèn flash kép với 2 tone màu khác nhau và khả năng quay phim full HD 1080p. Song song đó, máy ảnh trước 5MP với góc siêu rộng giúp mang lại những bức ảnh selfie đẹp mắt.

Về phần cứng, máy dùng vi xử lý Qualcomm Snapdragon 801 lõi tứ 2.5GHz, RAM 2 GB và chạy trên hệ điều hành Android 4.4 KitKat cùng giao diện HTC Sense 6 độc quyền của hãng.

HTC One M8 sẽ có mặt tại Việt Nam với 4 màu sành điệu: Xám - Gun Metal, Vàng - Amber, Bạc - Glacia và Đỏ.

Xperia Z2

Giá bán: chưa công bố

Bên cạnh HTC One M8, Xperia Z2 cũng là một smartphone cao cấp được người tiêu dùng trong nước chờ đợi khá nhiều. Như thông tin trước đây Dân trí đã đưa, dòng sản phẩm cao cấp Xperia Z2 sẽ cho người dùng đặt hàng trước cũng như giá bán chính thức sẽ được công bố trong tháng 4/2014 nhưng đến tuần thứ 2 của tháng 5 người dùng mới có thể nhận được sản phẩm.

Thừa kế những thiết kế độc đáo từ Xperia Z1, Xperia Z2 tiếp tục được một phiên bản nâng cấp hoàn hảo, khắc phục được nhiều nhược điểm mà Xperia Z1 trước đó gặp phải như thiết kế được thanh thoát và sang trọng hơn, viền màn hình mỏng hơn và màn hình có độ chi tiết cao.

Xperia Z2 sử dụng màn hình theo công nghệ Triluminos IPS 5 inch đạt độ phân giải Full HD cho khả năng hiển thị tốt hơn rất nhiều so với Xperia Z1. Máy dùng vi xử lý mạnh mẽ Snapdragon 801 tốc độ 2,3 GHz, RAM tăng đến 3 GB và bộ nhớ trong 16 GB đồng thời mở rộng dung lượng thêm 64 GB thông qua khẻ thẻ rời microSD.

Ngoài ra, Xperia Z2 cũng được trang bị khả năng chụp hình mạnh mẽ với camera sau 20,7 Mpx cảm biến Exmor RS, ống kính G Lens khẩu độ f/2.0 như trên Xperia Z1. Khả năng mạnh mẽ nhất của chiếc camera này là quay phim 4K, tính năng TimeShift cho phép quay phim tốc độ nhanh 120 fps ở độ phân giải 720p bên cạnh việc hỗ trợ chụp ảnh. Ngoài ra, Xperia Z2 vẫn trang bị khả năng chống thấm nước đạt chuẩn IP58.

Oppo Find 7

Giá bán dự kiến: khoảng 13 triệu đồng

Find 7 là chiếc smartphone đầu tiên hỗ trợ màn hình độ phân giải 2K đầu tiên trên thế giới. Máy dùng một màn hình Quad HD IPS rộng 5.5 inch với mật độ điểm ảnh lên đến 538 ppi, cho khả năng hiển thị hình ảnh mịn màng và đẹp mắt. Hơn thế, Oppo còn tập trung vào khả năng giải trí dành cho người tiêu dùng khi trang bị camera 13MP có khả năng tăng cường điểm ảnh lên đến 50MP. Ngoài ra, Find 7 còn được trang bị công nghệ Pure Image 2.0 bao gồm một hệ thống 6 thấu kính, bộ cảm biến CMOS Stacked CMOS IMX214 mới nhất của Sony cùng khẩu độ F2.0.

Về thiết kế, Find 7 có nét tương đồng như người tiền nhiệm Find 5, khác biệt duy nhất là một dải đèn LED nằm ở cạnh dưới, giúp thông báo nhanh đến người dùng khi có tin nhắn, cuộc gọi... Dải đèn này phá cách với việc phát sáng từ khu vực trung tâm và lan rộng ra hai bên, cuối cùng tạo thành một đường cong đẹp mắt.

Ngoài ra, máy cũng sở hữu một cấu hình mạnh mẽ với vi xử lý lõi tứ của Qualcomm có xung nhịp 2,5 GHz, RAM 3 GB và bộ nhớ trong 32 GB.

HTC Desire 816

Giá bán dự kiến: khoảng 8,5 triệu đồng

Bên cạnh HTC One M8, Desire 816 cũng là một cái tên được người dùng Việt khá quan tâm trong thời gian qua. Đây là dòng sản phẩm tầm trung nhưng sở hữu một cấu hình khá tốt mà nhiều dòng sản phẩm khác phải ghen tị. Cụ thể, máy sở hữu màn hình 5 inch, giúp người dùng có thể trải nghiệm những trò chơi, lướt web hay thưởng thức các bộ phim đặc sắc tốt nhất...

Không chỉ vậy, HTC vẫn chú trọng việc giải trí cho người dùng và ưu ái cho dòng sản phẩm này với bộ loa BoomSound nổi tiếng được tích hợp đầu tiên trên HTC One, mang đến chất lượng âm thanh rõ ràng và trong trẻo.

Về cấu hình, Desire 816 sử dụng vi xử lý lõi tứ Snapdragon 400 tốc độ 1.6GHz, RAM 1,5 GB và 8 GB bộ nhớ trong (có hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ rời). Máy dùng chiếc máy ảnh đạt độ phân giải 13 MPx hỗ trợ tính năng HTC Zoe và camera trước có độ phân giải 5 MPx.

Ngoài ra, Desire 816 cũng có nhiều màu sắc cho người dùng lựa chọn như trắng, xanh, đen, đỏ...

Nokia XL

Giá bán: chưa công bố

Trong bộ ba smartphone giá rẻ chạy Android đầu tiên của Nokia thì mẫu Nokia XL là sản phẩm được quan tâm nhiều nhất về cấu hình mạnh mẽ và một màn hình rộng.

Cụ thể, Nokia trang bị cho máy một màn hình kích thước rộng 5 inch có mật độ điểm ảnh 187 ppi, vi xử lý lõi kép của Qualcomm có xung nhịp 1 Ghz, 768 MB RAM và bộ nhớ trong 4 GB. Nokia XL còn có sự “phục vụ” của bộ đôi camera chính là 5 MPx và camera phụ 2 Mpx, trong khi mẫu Nokia X chỉ có camera sau mà không hỗ trợ camera trước.

Tương tự như Nokia X, XL tiếp tục sử dụng nền tảng Nokia X Software platform được tuỳ biến từ mã nguồn mở Android với giao diện đặc trưng của Nokia cùng tính năng Flastlane độc đáo.

Ngoài ra, hình dáng bên ngoài không có sự khác biệt so với Nokia X, vẫn là một thiết kế chắc chắn và đẹp mắt, đặc biệt là việc chống bám bẩn rất tốt trên dòng sản phẩm này.

Theo Quốc Phan (Dân Trí)