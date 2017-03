Dù ra mắt một thời gian và thậm chí đã có phiên bản mới thay thế, HTC One, Sony Xperia Z, hay LG Optimus G vẫn là những smartphone có kiểu dáng thời trang và bắt mắt.

Việc các hãng không ngừng tung ra sản phẩm mới khiến nhiều smartphone có giá bán tốt hơn nhiều. Có thể là đời cũ, nhưng không ít model vẫn sở hữu kiểu dáng rất đẹp và hấp dẫn, là lựa chọn hợp lý với người dùng trong khi số tiền bỏ ra không quá nhiều như với các sản phẩm đời mới.

Dưới đây là 5 mẫu smartphone có thiết kế đẹp, sở hữu mức giá tốt đang có trên thị trường:

HTC One

One là cái tên không thể không nhắc đến nếu quan tâm đến một smartphone thiết kế đẹp. Chính ngoại hình giúp cho mẫu smartphone ra mắt năm 2013 của HTC giật được các giải thưởng uy tín trong thời gian qua và lôi kéo được nhiều người dùng. Máy sở hữu bộ vỏ nhôm nguyên khối được thiết kế tinh tế và hiện đại, đi kèm màn hình Full HD 4,7 có chất lượng hiển thị rất tốt.

Sau một năm ra mắt, HTC One đã mất giá đáng kể và mới đây lại có thêm phiên bản One M8 thay thế. Ở thị trường Việt Nam hiện nay, người dùng hiện chỉ phải bỏ ra từ 7 đến 8 triệu đồng là có thể sở hữu một mẫu HTC One hàng mới dạng "xách tay".

Sony Xperia Z

Xperia Z là model tiên phong cho triết lý thiết kế Omni-Balance trên smartphone Xperia cao cấp của Sony. Sản phẩm sở hữu một ngoại hình "sexy" với thiết kế nguyên khối rất mỏng, sử dụng phần lớn là chất liệu kính tạo nên sự bóng bẩy và thời trang. Tuy vậy, Xperia Z vẫn là một smartphone có độ bền cao khi có thể chống nước và chống bụi với tiêu chuẩn IP55 & 57.

Cũng như HTC One, với các phiên bản Z1 và Z2 lần lượt ra mắt thay thế, giá bán của Xperia Z đã giảm đi khá nhiều và chỉ còn bằng một nửa khi model này ra mắt vào đầu năm ngoái. Sản phẩm hiện được bán ở thị trường Việt Nam với mức giá khoảng 8 đến 10 triệu đồng.

Pantech Vega Iron

Vega Iron là tân binh của thị trường smartphone Việt trong dịp đầu năm 2014, nhưng trước đó, model này đã có mặt và gây chú ý ở thị trường "xách tay" dưới thương hiệu Sky. Ở tầm giá trên dưới 7 triệu đồng, Vega Iron là mẫu smartphone có ngoại hình nổi bật. Máy mang kiểu dáng nam tính với các góc cạnh vuông vắn. Màn hình được thiết kế với đường viền bao quanh rất mỏng cho cảm giác hiện đại. Bên cạnh đó, phần khung viền làm từ thép cũng giúp máy có được sự chắc chắn dù không phải thiết kế nguyên khối.

LG Optimus G

Thiết kế của Optimus G tạo được ấn tượng khi rất chắc chắn với nắp lưng gắn chặt vào thân máy và không thể tháo được pin. Các chi tiết như viền kim loại mỏng bao quanh mặt trước kết hợp với mặt kính đen khiến cho máy trông sang và đẹp. Mặt trước là màn hình HD 4,7 inch cho chất lượng hiển thị đáng nể. Nếu so sánh trong tầm giá chỉ khoảng 5 đến 6 triệu đồng, Optimus G là smartphone sở hữu thiết kế nổi bật đầy hấp dẫn.

Có phần thua thiệt bộ ba model ở phía trên khi màn hình độ phân giải chưa đạt chuẩn Full HD, nhưng Optimus G vẫn là smartphone cho hiệu năng tốt và chạy Android khá mượt mà, nhờ việc được trang bị vi xử lý 4 nhân Snapdragon S4 Pro cùng với RAM 1 GB. Ngoài ra, máy còn sở hữu camera 13 "chấm".

BlackBerry Z10

BlackBerry Z10 là cái tên gây sốt đặc biệt trong thời gian qua khi bất ngờ được giảm giá sốc xuống chỉ còn 4,5 triệu đồng. Bên cạnh việc mang lại hiệu quả sử dụng cao so với tầm tiền, Z10 cũng là mẫu điện thoại có ngoại hình đẹp trong tầm tiền.

Phiên bản màu đen trông nam tính trong khi bản màu trắng lại khá thời trang và bắt mặt. Không sử dụng thiết kế nguyên khối và dùng phần lớn chất liệu nhưa, nhưng Z10 lại có bộ vỏ chắc chắn. Thiết kế mặt trước không phím cảm ứng hay phím ảo cũng là đặc trưng thú vị của mẫu điện thoại cảm ứng tới từ BlackBerry.

Theo Tuấn Anh (VNE)