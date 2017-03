HTC One

Smartphone đình đám của HTC sẽ được bán ra vào cuối tháng với giá bán vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên, giới buôn điện thoại cho rằng sản phẩm sẽ ở mức 17 triệu đồng.

Máy sử dụng màn hình Super LCD 3 kích thước 4,7 inch độ phân giải Full HD. Model được trang bị cấu hình chip lõi tứ Snapdragon 600 tốc độ 1,7 GHz, RAM 2 GB cùng bộ nhớ trong 32 GB. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.2 cùng giao diện Sense 5 với nhiều cải tiến như Blink Feed, Zoe Photo. Về âm thanh HTC trang bị cho One hệ thống loa kép Boom Sound cùng chip xử lý Beat Audio. Camera của HTC One có độ phân giải 4 megapixel với công nghệ Ultrapixel có khả năng thu sang gấp 3 lần so với cảm biến thường.

Samsung Galaxy S4

Siêu phẩm từ Samsung cũng sẽ được bán ra vào cuối tháng 4, cùng thời điểm với One, máy có giá khoảng 17 triệu đồng.

Model sử dụng màn hình SuperAMOLED kích thước 5 inch độ phân giải Full HD. Phiên bản bán ra tại Việt Nam sẽ được trang bị chip xử lý Exynos 8 nhân Octa bao gồm 2 CPU Cortex A15 4 nhân tốc độ 1,6 GHz và Cortex A7 tốc độ 1,2 GHz, RAM 2 GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera có độ phân giải 13 megapixel cho chất lượng hình ảnh đẹp trong nhiều điều kiện ánh sáng khác nhau. Samsung Galaxy S4 chạy hệ điều hành Android 4.2.2 cùng giao diện TouchWiz của Samsung. Hãng cũng đã trang bị và cải tiến thêm nhiều tính năng thông minh cho S4 như Smart Stay, Smart Scroll hay Air View cho phép ra lệnh không cần chạm vào màn hình.

Xperia ZL

Xperia ZL, smartphone cao cấp được ra mắt cùng với Xperia Z của Sony. Sản phẩm sẽ được bán ra tại Việt Nam vào cuối tháng với giá 15,5 triệu đồng.

Xperia ZL sử dụng màn hình LCD 5 inch độ phân giải Full HD cùng công nghệ Bravia Engine 2 cho chất lượng hiển thị ấn tượng khi xem hình và video. Máy được trang bị chip xử lý Snapdragon S4 Pro tốc độ 1,5 GHz, RAM 2GB và bộ nhớ trong 16 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Máy chạy Android 4.1 cùng giao diện TimeScape UI của hãng. Camera có độ phân giải 13 megapixel với cảm biến ExmorRS.

Nokia Lumia 720

Nokia Lumia 720 là model chạy hệ điều hành Window Phone 8 mới nhất của Nokia. Sản phẩm sẽ được bán ra với giá khoảng 7,3 triệu đồng.

Máy sử dụng màn hình ClearBlack kích thước 4,3 inch độ phân giải 480 x 800 pixel với công nghệ Sensitive cho phép dùng găng tay để sử dụng. Sản phẩm được trang bị chip xử lý Qualcomm Snapdragon S4 2 nhân, tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 8 GB có khả năng mở rộng bằng thẻ nhớ. Camera có độ phân giải 6,7 megapixel nhưng chỉ hỗ trợ quay phim HD 720p.

LG Optimus L3 II

LG đưa ra thị trường bộ đôi L3 II với 2 phiên bản hỗ trợ 1 sim và 2 sim, trong đó phiên bản 1 sim được bán với giá 2,45 triệu đồng còn bản 2 sim có giá 2,55 triệu đồng.

L3 II sử dụng màn hình LCD 3,2 inch độ phân giải 240 x 320 pixel. Máy được trang bị chip xử lý lõi đơn Qualcomm MSM7225AB tốc độ 1 GHz, RAM 512 MB và bộ nhớ trong 4 GB có thể mở rộng bằng thẻ nhớ. Sản phẩm chạy hệ điều hành Android 4.1 và có camera 3,15 megapixel. Với model 2 sim thì chỉ có sim 1 hỗ trợ kết nối 3G.

Theo Huy Đức (VNE)