HTC One Max

Cũng như Lumia 1520, One Max của HTC vừa có màn hạ giá sốc sau gần một năm xuất hiện, từ 18 triệu đồng xuống còn mức gần 9 triệu đồng. Đây là mẫu smartphone được coi là phiên bản phóng to từ One M7 nổi tiếng năm ngoái. Máy được trang bị màn hình 6 inch Full HD như Philips I928 và Nokia Lumia 1520, cấu hình mạnh với vi xử lý Snapdragon 600 4 nhân, RAM 2 GB cùng camera UltraPixel.

Ngoài hệ thống loa kép BoomSound đem đến khả năng giải trí mạnh mẽ, One Max còn được trang bị khả năng bảo mật cao với phím nhận diện vân tay nằm ở mặt lưng. Cũng sở hữu thiết kế vỏ nhôm dạng nguyên khối đẹp mắt, nhưng phablet tới từ HTC đi kèm với viên pin dung lượng cao hơn nhiều M7, 3.300 mAh.