Phương pháp này tương đối đơn giản và không yêu cầu bất cứ công cụ gì, người dùng chỉ cần làm theo từng bước hướng dẫn ngay bên dưới.

1. Sạc đầy pin

Đầu tiên, bạn hãy sạc pin cho laptop đầy 100%, sau đó tiếp tục cắm điện thêm hai giờ.





2. Thiết lập tùy chọn sử dụng pin

Tiếp theo, bạn hãy nhấp vào biểu tượng viên pin ở góc phải bên dưới và chọn More battery. Sau đó, kích hoạt chế độ cân bằng (Balanced > Change plan settings). Tại mục On Battery, người dùng nên thiết lập là Never cho cả hai mục Turn off the display và Put the computer to sleep, thực hiện tương tự trong phần cài đặt nâng cao (Change advanced power settings).





3. Thay đổi thiết lập về Hibernate & Low Battery

Bây giờ, bạn sẽ cần cấu hình thêm một số thông tin liên quan đến chế độ Hibernate (ngủ đông) bằng cách nhấn tổ hợp phím Windows + S, gõ từ khóa Power options > Change Plan Settings > Advanced Settings > Battery, thiết lập cho mục On Battery và Plugged in lần lượt là 5% và 10%. Việc này sẽ giúp máy tính tự động chuyển sang chế độ ngủ đông khi dung lượng pin sắp hết.





4. Xả pin thường xuyên

Việc cắm điện thường xuyên khi sử dụng máy tính không làm chai pin, bởi đa số các laptop hiện nay đều được tích hợp mạch ngắt sạc thông minh. Theo đó, khi pin đã đầy, tự động hệ thống sẽ chuyển sang sử dụng điện.

Ngoài ra, để pin luôn ở trạng thái tốt nhất, người dùng hãy cắm sạc liên tục trong khi xài và chỉ xả pin sau khoảng một tuần hoặc 10 ngày (tức là xài laptop bằng pin cho đến 20-30%, sau đó cắm điện sạc đầy trở lại.)

5. Sử dụng phần mềm Smarter Battery

Smarter Battery (http://www.microsys.ro/smarterbattery.htm) là tiện ích theo dõi pin laptop, cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến viên pin, chu kỳ xả/sạc, mức độ hao mòn… Để dữ liệu luôn được chính xác, bạn cần phải chạy tiện ích liên tục trên máy tính.

Lưu ý, Smart Battery sẽ chỉ giúp bạn tối ưu hóa pin bằng cách giảm tải hoạt động trên hệ thống, thay đổi độ sáng màn hình… Hy vọng với những giải pháp bên trên, bạn có thể cải thiện sức khỏe và thời gian sử dụng pin lên 30%-40%.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho người khác cùng biết hoặc để lại bình luận nếu gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

TIỂU MINH