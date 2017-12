Hôm nay Kynguyenso.plo.vn sẽ giới thiệu một số mẹo nhỏ giúp bạn có thể làm chủ và tận dụng Facebook hiệu quả hơn.

Xem thêm: - Nếu cảm thấy tốc độ WiFi bỗng nhiên chậm hẳn đi, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau để kiểm tra và ngăn chặn những vị khách xài chùa WiFi.

Cách chặn những người “xài chùa” WiFi bằng smartphone - Nếu cảm thấy tốc độ WiFi bỗng nhiên chậm hẳn đi, bạn có thể áp dụng thủ thuật sau để kiểm tra và ngăn chặn những vị khách xài chùa WiFi.

Sau mỗi lần cập nhật, Facebook đều bổ sung thêm nhiều tính năng mới, tuy nhiên đa phần đều không được giới thiệu rầm rộ, hầu hết đều do người dùng tự khám phá trong quá trình sử dụng.

1. Vô hiệu hóa tính năng tự phát video

Để tiết kiệm dữ liệu di động (3/4G), người dùng nên vô hiệu hóa tính năng tự phát video bằng cách mở ứng dụng Facebook, chạm vào mục More (thêm) > Settings (cài đặt) > Account Settings (cài đặt tài khoản) > Videos and Photos (video và ảnh) > Autoplay (tự động phát) > Never Auto-plays Videos (không bao giờ tự động phát video).





2. Đăng nhập Facebook mà không cần mật khẩu

Nếu muốn tiết kiệm thời gian, bạn có thể thiết lập Passcode để đăng nhập Facebook nhanh hơn thay vì phải gõ toàn bộ mật khẩu. Để kích hoạt tính năng này, bạn hãy mở ứng dụng Facebook, chạm vào mục More (thêm) > Log Out để đăng xuất.

Tiếp theo, tại màn hình đăng nhập, bạn nhấp vào biểu tượng bánh xe răng cưa, chọn Add passcode và đặt mật khẩu gồm 4 con số. Sau này, người dùng chỉ cần nhấp vào ảnh đại diện của tài khoản cần sử dụng và nhập Passcode tương ứng.





3. Lưu liên kết, video và bài viết

Khi sử dụng Facebook, bạn có thể lưu lại các bài viết, liên kết trang hoặc video để xem lại sau bằng cách chạm vào biểu tượng mũi tên ở góc phải bài viết và chọn Save link (lưu liên kết) hoặc Save video (lưu video). Nếu muốn xem lại những thứ đã lưu, người dùng chỉ cần vào mục More (thêm) > Saved (đã lưu).





4. Tiết kiệm pin khi sử dụng Facebook

Facebook, Messenger hay Snapchat đều là những ứng dụng “ngốn” rất nhiều pin trên iPhone. Về cơ bản, đa số các ứng dụng trên đều chạy nền để “làm mới” thông tin, giúp bạn không bỏ lỡ các thông báo quan trọng. Tuy nhiên, nếu cảm thấy không cần thiết, người dùng có thể vô hiệu hóa bằng cách truy cập vào phần Settings (cài đặt) trên iPhone, chọn General (cài đặt chung) > Background Apps Refresh (làm mới ứng dụng trong nền) và vô hiệu hóa các ứng dụng tương ứng.

Ngoài ra, bạn cũng nên vô hiệu hóa dịch vụ vị trí trong phần Settings (cài đặt) > Privacy (quyền riêng tư) > Location Services (dịch vụ vị trí) > Facebook và chọn Never (không bao giờ).





5. Ẩn các thông báo không cần thiết

Khi bị tag vào một cuộc trò chuyện trên Facebook, bạn sẽ phải nhận rất nhiều thông báo không mong muốn. Do đó, người dùng có thể vô hiệu hóa bằng cách truy cập vào mục Notifications (thông báo), vuốt sang trái rồi chọn Hide (ẩn) hoặc More để tắt thông báo từ một trang hay một người cụ thể.





Nếu muốn tải các video yêu thích trên Facebook về điện thoại, bạn chỉ cần cài đặt ứng dụng Video Downloader for Facebook (VDF) do Linterna Apps phát triển tại https://goo.gl/WJBHGl.

Tiếp theo, bạn mở ứng dụng VDF và nhấp vào tùy chọn Browse Facebook, đăng nhập Facebook bằng tài khoản tương ứng. Khi hoàn tất, người dùng chỉ cần tìm các đoạn video cần tải về và nhấn Download hoặc Watch để xem trực tiếp. Video tải về sẽ được lưu trên bộ nhớ trong hoặc thẻ nhớ và hiển thị ngay trên giao diện VDF.





Về cơ bản, ứng dụng này đóng vai trò như một trình duyệt thu nhỏ, tích hợp thêm tính năng download và quản lý các video đã tải về trên Facebook. Ngoài ra, bạn còn có thể nhắn tin với bạn bè mà không cần cài thêm ứng dụng Messenger trên Google Play.

Hy vọng với những mẹo nhỏ bên trên, người dùng có thể tận dụng Facebook tốt hơn và loại bỏ những rắc rối không đáng có. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể tham khảo thêm một số thủ thuật như Cách khôi phục tài khoản Facebook hoặc Cách xóa hàng loạt bài viết trên Facebook.

Nếu cảm thấy hữu ích, bạn đừng quên chia sẻ bài viết cho nhiều người cùng biết hoặc để lại bình luận khi gặp rắc rối trong quá trình sử dụng.

Xem thêm: 2 cách biến smartphone thành thiết bị tăng sóng WiFi - Hôm nay Kynguyenso.plo.vn sẽ hướng dẫn bạn đọc hai cách biến smartphone cũ thành thiết bị tăng sóng WiFi trong nháy mắt.

MINH HOÀNG